高雄警零酒駕破功！副所長、基層連爆　內部憂「破窗效應」擴散

▲覺民所一名張姓員警在休假期間涉嫌肇事酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局今年力拚「零員警酒駕」，卻在11月底破功。苓雅分局民權路派出所副所長11月28日晚間酒駕自摔，成為今年首起員警酒駕負面案例，不料短短不到半個月，又再度發生第二起酒駕事件，引發警界議論是否出現「破窗效應」。三民第二分局覺民派出所一名張姓員警酒後肇事，現同樣面臨記二大過免職的最重處分。

據了解，張姓員警任職於三民第二分局覺民派出所，12日休假期間飲酒後仍開車外出，行經三民區建國一路時，與其他車輛發生交通事故。警方到場處理後對張員進行酒測，呼氣酒測值高達 0.65mg/L，當場依公共危險罪移送法辦。檢察官審酌情節後，裁定緩起訴1年，並須繳交10萬元罰金。高雄市警察局內部初步評估，將不排除以「記二大過免職」的最重懲處方式處理。

回顧首起案件，民權路派出所副所長11月28日奉命參加轄區一所中學舉辦的餐敘活動，席間飲酒後，原本同仁有意協助叫車返家，但副所長表示「會有人來載」，同仁遂先行離開，未料副所長仍自行騎車離去，途中發生自摔並當場嘔吐，被路過民眾發現報警處理，酒測值高達0.95mg/L。該案經移送地檢署後，檢察官同樣裁定緩起訴。

高雄市警察局原已決定就該案召開臨時考績會，研議以記二大過免職處分，但截至目前，該名副所長仍持續請假，導致會議無法召開。警局也坦言，不排除將兩起酒駕案件一併納入考績會中統一決議。

▲高雄市警察局三民一分局 。（圖／記者吳奕靖攝）

然而，三民第二分局爆出酒駕案件之際，警界也私下出現質疑聲音。原因在於，該起酒駕案的查獲單位為「三民第一分局」，而三民第一分局13日上午才剛爆出一名男警涉嫌利用隨身密錄器及手機，在派出所內偷拍前來報案、製作筆錄的女性，甚至將影像透過AI技術進行「換臉」，合成裸露影像，多名女子直到收到檢方傳票才驚覺自己早已成為受害者，案件曝光後引發社會譁然，該名員警目前已被記大過並調職。

由於三民一分局的偷拍案在上午曝光，而三民二分局酒駕案在下午隨即傳出，部分警界人士私下質疑「時間點過於巧合」，不排除有轉移輿論焦點的疑慮。對此，高雄市警察局長林炎田強調，不論案件性質為何，警方都將開誠布公面對，對於員警違法亂紀，一律秉持「從嚴處理、勿枉勿縱、依法究辦」的原則，絕不護短。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。