前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鍾姓男子對女友施暴後被趕出同居愛巢，沒想到前女友「葉子」（化名）在整理房間時，竟在衣櫃深處發現一個裝滿「軍火」的袋子，內含一把改造手槍和多達48顆各式子彈，讓葉女嚇得花容失色，立刻報警「大義滅親」，不甘被逮的鍾男氣得跳腳，上訴法院時竟瞎扯是前女友「葉子」和熟識的警察「設局陷害、栽贓嫁禍」，高雄高分院審理後發現，鑑定報告上鍾男藏槍的手套上，就是他自己的DNA，因此仍判決鍾男徒刑6年。

判決指出，這起離譜的藏槍案發生在去年，鍾男因對葉子施暴，在同年11月被趕出鳳山區的住處，兩人緣分也到此為止，今年2月，葉子整理房間、準備展開新生活時，意外翻出一個袋子裡赫見改造手槍和近50顆子彈，當場嚇到腿軟，雖然葉子住在鳳山，卻沒有報請轄區處理，而是向熟識的林園分局警員報案，循線將鍾男法辦。

高雄地院一審依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，重判鍾男有期徒刑6年，併科罰金12萬元，鍾男不服上訴，喊冤質疑葉子刻意跑去林園分局報案「有違常理」，還反控她根本是與警察「聯手設局」。

高分院合議庭法官調查後，發現警用密錄器錄影紀錄雖然有覆蓋的問題，但現場查扣裝槍彈的手套上，驗出明確的鍾男DNA，加上葉子和其他證人的證詞一致，法官因此駁回鍾男的上訴，全案仍可上訴。