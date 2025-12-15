　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

▲▼槍械。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲槍械示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鍾姓男子對女友施暴後被趕出同居愛巢，沒想到前女友「葉子」（化名）在整理房間時，竟在衣櫃深處發現一個裝滿「軍火」的袋子，內含一把改造手槍和多達48顆各式子彈，讓葉女嚇得花容失色，立刻報警「大義滅親」，不甘被逮的鍾男氣得跳腳，上訴法院時竟瞎扯是前女友「葉子」和熟識的警察「設局陷害、栽贓嫁禍」，高雄高分院審理後發現，鑑定報告上鍾男藏槍的手套上，就是他自己的DNA，因此仍判決鍾男徒刑6年。

判決指出，這起離譜的藏槍案發生在去年，鍾男因對葉子施暴，在同年11月被趕出鳳山區的住處，兩人緣分也到此為止，今年2月，葉子整理房間、準備展開新生活時，意外翻出一個袋子裡赫見改造手槍和近50顆子彈，當場嚇到腿軟，雖然葉子住在鳳山，卻沒有報請轄區處理，而是向熟識的林園分局警員報案，循線將鍾男法辦。

高雄地院一審依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，重判鍾男有期徒刑6年，併科罰金12萬元，鍾男不服上訴，喊冤質疑葉子刻意跑去林園分局報案「有違常理」，還反控她根本是與警察「聯手設局」。

高分院合議庭法官調查後，發現警用密錄器錄影紀錄雖然有覆蓋的問題，但現場查扣裝槍彈的手套上，驗出明確的鍾男DNA，加上葉子和其他證人的證詞一致，法官因此駁回鍾男的上訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒駕奪命！妻買菜「手機打不通」　老公求協尋接噩耗崩潰
艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

快訊／竹科工安意外！工地「鷹架倒塌」　3工人5米高處墜落

快訊／新北死亡車禍！2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創不治

快訊／台中西屯汽、機車碰撞！騎士無生命跡象送醫搶救

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝「掃倒8機車」　釀1死2傷

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

前女友檢舉他藏槍彈　家暴男喊冤「被栽贓」二審仍判6年

快訊／竹科工安意外！工地「鷹架倒塌」　3工人5米高處墜落

快訊／新北死亡車禍！2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創不治

快訊／台中西屯汽、機車碰撞！騎士無生命跡象送醫搶救

獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」

獨／疑管不住嘴吧！高雄警遭4人圍毆　局長證實：酒後言行失檢

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝「掃倒8機車」　釀1死2傷

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

旅日前向獅迷道別　林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園某國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

更多熱門

相關新聞

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

台中豐原車站今年8月發生當眾砍人案，黃男不滿前女友母女不讓自己陪產檢，竟不甩保護令強行跟隨，還在車站大廳內拿刀刺擊2人，檢方以殺人未遂起訴黃。但中院審理後，改以傷害罪論處，全案依2個傷害罪合併判處1年7月，可上訴。

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

鉛球冠軍殺前女友延押2月

鉛球冠軍殺前女友延押2月

獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：全是謊話

獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：全是謊話

烏干達DNA檢測98%非親生　官員嘆：別驗了

烏干達DNA檢測98%非親生　官員嘆：別驗了

關鍵字：

家暴男軍火庫前女友大義滅親設局DNA

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面