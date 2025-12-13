　
社會 社會焦點 保障人權

恐怖前男友火車站內刺砍母女檔　殺人未遂變傷害...輕判1年7月

▲▼ 。（圖／treads網友hhh.3_62提供）

▲豐原車站今年8月發生當眾砍人案，判決先前出爐。（圖／Threads網友hhh.3_62提供）

記者許權毅／台中報導

台中豐原車站今年8月發生當眾砍人案，黃男不滿前女友母女不讓自己陪產檢，竟不甩保護令強行跟隨，還在車站大廳內拿刀刺擊2人，檢方以殺人未遂起訴黃。但中院審理後，改以傷害罪論處，全案依2個傷害罪合併判處1年7月，可上訴。

檢方調查，黃男（28歲）有多項前科，去年10月才剛出監，仍不知悔改，因為跟前同居女友黃女關係不睦，前女友由母親帶回北部居住，並向台中地院聲請保護令，警方則已經在今年6月18日將保護令告知黃男。

事發當天、7月24日，黃男得知黃女跟媽媽要南下台中探望外公，並順便進行產檢，竟跑到該處騷擾，要求黃女與自己走，經黃女家人報警，黃男仍在附近徘徊，並且以LINE訊息騷擾，又尾隨黃女到豐原區中正路上一間婦產科產檢，打電話重複要求黃女跟自己走，也被黃女母親阻止進入診間。

黃女由母親陪同看診完後，一同前往豐原車站準備搭車北上，黃男當場拉著黃女要求留下，黃女再次拒絕，並準備進入月台，黃男跟黃女母親發生口角，竟當場扯斷其母包包，並緊緊拉住黃女，並從包包內拿出預藏水果刀，刺向黃女母親左側脖子5下。

▲黃男今年7月持刀在豐原車站砍殺前女友母女，一審僅依傷害罪判刑。（圖／鐵路警局台中分局提供）

黃女見狀趕緊推開黃男，黃男又再度往黃母腹部攻擊，好險被黃女擋下，黃母也趁機把刀身掰斷，黃男仍不可罷休，徒手掐住黃母脖子，被黃女阻止後，仍不停叫囂，黃女母女均受傷。直到鐵路警察或報到場，將黃男當場逮捕，查扣一把斷裂水果刀，還在黃男包包內查扣一把工作用小刀。

檢方先前將黃男聲押獲准，將黃男依殺人未遂、傷害以及強制等罪起訴，並且認定他違反保護令，且黃男執行完畢5年內再犯，為累犯，檢方建請法院加重其刑。

中院先前審理後，認定未達殺人未遂，改以傷害罪論罪，2罪分別處1年2月、7月，合併應執行1年7月，扣案水果刀沒收。

12/11 全台詐欺最新數據

台中豐原車站母女前男友前女友砍殺傷害罪殺人未遂

