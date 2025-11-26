　
隔壁老王之國！烏干達DNA檢測「98%非親生」　官員嘆：別驗了

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」　官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

▲烏干達內政部透露，該國政府成立DNA分析實驗室後，前來求助進行親子鑑定的男性中，竟有高達98%的人會發現自己並不是孩子的親生父親。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

烏干達內政部透露，該國政府成立DNA分析實驗室後，前來求助進行親子鑑定的男性中，竟有高達98%的人會發現自己並不是孩子的親生父親。該國內政部發言人蒙迪伊（Simon Peter Mundeyi）甚至無奈公開喊話：「除非你的內心足夠強大，否則不要嘗試做親子鑑定。」

綜合外媒報導，近日在烏干達，掀起一場巨大的家庭風暴。報導指出，由於過去DNA鑑定技術不發達，許多烏干達的男性雖然有「孩子長得不像自己」、「自己長得不像爸爸」等疑惑，但日子總也能過下去。

然而近年來隨著科技進步、DNA鑑定的成本不斷降低，想做親子鑑定的男性隨之激增，各地的檢測中心亦如雨後春筍般大量湧現。各大實驗室爭相在電視、廣播甚至公共場所大肆投放廣告，在烏干達首都坎帕拉（Kampala），就連計程車後窗都貼滿了DNA檢測機構的小廣告。

據了解，烏干達內政部經營著一家由政府開設的檢測機構，專門用於執行法院指定的親子DNA檢測。然而該部門指出，隨著近期的業務量激增，他們也得到越來越多「令人心碎」的結果。

烏干達內政部發言人西蒙‧彼得‧蒙迪伊指出：「前來接受DNA檢測的人中，約有95%是男性。但其中超過98%的檢測結果會表明，這些男性並非他們孩子的親生父親。」

西蒙透露，當這些男性發現養育多年的孩子和自己毫無血緣關係，離開實驗室時都顯得情緒崩潰，「除非你確定自己的內心足夠強大，否則不要做親子鑑定。很多來做親子鑑定的男人都帶著15歲左右的孩子，當他們發現孩子不是自己親生的，就會感到非常痛苦。」他也補充：「請在孩子還小的時候就先做鑑定。」

報導指出，這股風潮的起因，是該國一些知名人士在DNA檢測後發現，自己「並不是名下所有孩子的親生父親」，事件又透過媒體的報導而引起恐慌。而這些透過檢測揭露的真相，又往往與遺產分配、離婚訴訟等糾紛有關－－一名議員在檢測後被發現，他的9名孩子中，有5個與他沒有血緣關係。而坎帕拉大學的校長也發現，自己其中一個孩子並非親生骨肉。

由於真相揭露後，不少情緒崩潰的男性引起各種家庭糾紛乃至於暴力事件，該國的宗教人士與耆老們主動出面發聲，勸說民眾不要再進行DNA檢測。

烏干達聖公會大主教史蒂芬‧卡齊姆巴（Stephen Kaziimba）表示，他總是告訴那些心存疑慮前來求助的人，「把這件事交給上帝。」他解釋，「無論他們以何種方式來到這個世界，孩子就是孩子，在家裡出生的孩子，就是你的孩子。即使在非洲傳統中也是如此。」

巴吉蘇族的領袖莫西斯‧庫托伊（Moses Kutoi）也指出，過去如果一個男人公開談論他的親子血源問題，部族內的長者就會找上他進行告誡，嚴重時甚至可能被罰款，「你不應該說出『我懷疑這個孩子不是我的』」他強調：「就算喝醉酒也不是說出這種話的理由！」

「對我們來說，孩子無論如何都屬於你。」庫托伊提到非洲傳統文化時表示，雖然有些男人會暗中採取措施，例如給有爭議的兒子一塊遠離祖宅的土地，但主動斷絕子女關係絕對是「聞所未聞」的。他甚至用自己的親身經歷舉例，表示儘管自己跟父親長得並不相似，最終仍被選定為家族的繼承人。

