澳洲恐攻16死　川普發聲了

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日公開譴責澳洲雪梨猶太節慶活動發生的致命大規模槍擊事件，直指這起攻擊是「純粹的反猶太行為」，並對重大死傷表達震驚與哀悼。

法新社報導，川普在白宮舉行耶誕慶祝活動期間表示，這起發生在澳洲的槍擊事件「是一場可怕的攻擊」，當時傳出造成至少11人死亡、29人重傷；不過最新消息，死亡人數已攀升至16人。他強調，這顯然是一場反猶太攻擊，並譴責以宗教與族群為目標的暴力行為。

路透社指出，槍擊事件發生於雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）一場猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動期間，現場聚集大量民眾。澳洲官員形容，這起案件屬於有明確目標的反猶攻擊，震驚全國。

新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）表示，其中一名嫌疑槍手已遭警方當場擊斃，另一名嫌疑人傷勢危急，警方正調查是否還有其他攻擊者涉案。包括2名員警在內，共有29人因傷送醫。

澳洲當局指出，若非有民眾在混亂中挺身而出，傷亡人數恐怕會更高。當地媒體報導，43歲水果店老闆艾哈邁德（Ahmed al-Ahmed）被目擊從後方衝向一名槍手，與其扭打並成功奪下步槍。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示，正是因為艾哈邁德的英勇行為，才讓更多人得以倖存，並盛讚他是「真正的英雄」。

警方也指出，拆彈小組正在現場處理多枚疑似急造爆炸裝置。澳洲最高情報官員勃吉斯（Mike Burgess）則透露，當局過去曾掌握其中一名嫌犯，但當時未認定其構成立即威脅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已召集內閣國家安全委員會，嚴厲譴責這起攻擊，形容其邪惡程度「超出常人理解範圍」。他指出，光明節首日卻發生針對猶太社群的暴力事件，「本應是充滿歡樂與信仰的時刻，卻被仇恨破壞」。

目擊者表示，事發當晚邦迪海灘人潮眾多，槍擊持續約10分鐘，數以百計民眾沿著沙灘與鄰近街道倉皇逃命。警方表示，當時約有1000人參與這場光明節活動。

這起事件被視為自2023年10月加薩戰爭爆發以來，澳洲境內一連串反猶事件中最嚴重的一起。澳洲全國約2700萬人口中，猶太人口約15萬人，其中約三分之一居住在雪梨東郊，包括邦迪一帶。