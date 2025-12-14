日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！癱瘓1/3碼頭　500貨櫃卡住

記者王佩翊／編譯

日本青森縣東方外海8日晚間發生強震，導致當地重要港口「八戶港」的貨櫃碼頭遭受嚴重破壞，約三分之一區域無法正常使用，地面出現裂痕，至今無法修復，使得近500個貨櫃被卡在碼頭無法清運，恐將使東北地區北部（青森、岩手、秋田）物流大動脈面臨斷鏈危機。

根據《讀賣新聞》報導，八戶港此次遭地震重創的是2018年新建的「C區」貨櫃碼頭，占整體碼頭面積三分之一。現場柏油路面到處可見龜裂痕跡，部分區域隆起達20公分，另有部分區域下陷超過5公分，整個地面呈現波浪狀起伏，景象怵目驚心。

由於地面嚴重變形，重達60噸的大型起重機械完全無法進入C區作業，導致約500個貨櫃動彈不得。這些受困貨櫃中約五分之一裝有貨物，其餘空櫃原本預定回收供船運公司重新使用。

負責碼頭營運的八戶港灣運送公司12日恢復部分作業，但可用空間大幅縮減剩三分之二。該公司貨櫃碼頭課長柳谷悟坦言，「在如此狹小的區域內處理原有數量的貨櫃，確實讓我們陷入困境。」

八戶港是日本重要港口之一，1994年成為東北地區首個開通國際貨櫃定期航線的港口，是重要的進出口門戶。根據八戶港國際物流據點化推進協議會統計，2023年貨物處理量高達2700萬噸，主要出口紙漿到南韓，並經南韓轉運從中國進口日用品、從菲律賓進口住宅建材等木材。

國土交通省已派遣緊急災害對策派遣隊（TEC-FORCE）自10日開始實地調查，但裂縫損害範圍可能深達貨櫃碼頭底層，完整災損評估仍在進行中，復原時程未明。

青森縣知事宮下宗一郎12日視察災區後表示，「這是縣內基礎建設受災最嚴重的案例，若影響持續擴大，可能導致港口使用者流失。為將物流衝擊降到最低，縣政府將全力配合復建工作。」