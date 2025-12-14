日本福岡巨蛋附近驚爆砍人案！一對男女緊急送醫　兇嫌逃亡中

▲日本福岡巨蛋附近的商業設施發生砍人案。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本九州福岡稍早於今（14）日傍晚傳出持刀攻擊事件，位於福岡巨蛋附近的商業設施，有1男1女疑似遭人持刀刺傷背部，兩人緊急送醫治療後仍保持意識清醒。警方已在現場周邊拉起封鎖線展開調查，並指出行兇的嫌犯疑似為60多歲男性，目前仍在逃，正全力追緝中。

根據《日本放送協會》，事件發生於14日下午5時（台灣時間下午4時），地點位在福岡縣福岡市中央區地行濱一帶，警方接獲民眾通報，「有2人疑似被刺傷」。警消獲報後迅速趕赴現場，發現1名男性與1名女性倒臥在商業設施附近，隨即將兩人送往醫院救治。

警方表示，受傷的男女在送醫時均仍保有意識，其中女性疑似遭兇嫌以刀具等利器刺傷背部。至於另一名男性傷者，警方並未對外透露具體傷勢細節，但同樣是在意識清醒狀態下被送醫。

事發地點位在福岡巨蛋旁的商業設施附近，警方已在設施出入口及周邊道路拉起封鎖線，禁止一般民眾進出。《日本放送協會》於下午5時30分拍攝的畫面顯示，多輛警車與救護車停靠現場，警察逐一確認狀況，現場氣氛緊張。

多名商業設施內的店員透露，事發後接獲設施管理單位通知，要求暫停讓顧客入內，並指示各店鋪提早結束營業。有店員表示，僅被告知「發生案件」，並聽聞有人遭刺傷，但仍不清楚詳細情況，只能依指示在店內待命。

另一方面，日媒《RKB每日放送》指出，警方研判行兇者為一名年約60多歲的男性，犯案後已逃離現場，截至目前尚未接獲嫌犯落網的消息。警方已擴大搜索範圍，並持續釐清行兇動機與案發經過，同時呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人士應立即通報警方。