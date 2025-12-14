2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場　黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

▲「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」14日在善化啤酒廠登場，現切溫體牛肉湯香氣四溢，吸引大批民眾到場品嚐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025牛仔沖沖滾—國產牛肉暨鮮乳行銷活動」14日在善化啤酒廠熱鬧登場，現切溫體牛肉湯香氣四溢，搭配濃醇鮮乳與多元畜產市集，吸引上千名民眾攜家帶眷共襄盛舉，現場洋溢濃厚的美食與節慶氛圍。

市長黃偉哲表示，「牛仔沖沖滾」活動源自早年善化啤酒節，逐步發展為結合善化牛肉湯的代表性活動，感謝中央長期支持台南推動農產品行銷與外銷。台南擁有完整肉品市場體系，新鮮溫體牛肉能在最短時間內送達店家，再由專業師傅依肉質紋理切片、以滾燙高湯現沖，成就最道地、最鮮甜的台南牛肉湯風味，誠摯邀請全國民眾到台南「幸福吃牛」。

農業局指出，本次活動邀請阿裕、鴻牛、和味、蠻牛等4家知名清燙牛肉湯名店到場，使用各自秘方高湯現沖牛肉湯，在微涼天氣中為市民端上「暖胃又暖心」的台南美味。現場「Moo Moo市集」集結多元畜產品，並推出消費滿額戳戳樂活動，讓民眾試手氣、拿好禮。

活動舞台節目同樣精彩，由海洋家族哥哥姐姐帶動唱炒熱氣氛，輕黏土牛兒DIY體驗深受親子族群喜愛；同時規劃「品飲6款乳品」及「牛肉湯最佳部位解析」兩場知性課程，從乳品風味差異到牛肉部位應用，帶領民眾深入認識國產乳品與牛肉價值。立委郭國文、林俊憲，市議員陳碧玉、林志展及多位議員服務處代表亦到場響應。

農業局補充，「台南牛最讚」LINE官方帳號集點活動持續至12月19日止，民眾至25家合作店家消費滿150元即可集1點，集滿3點可獲一次抽獎機會，獎項包含台北—沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿券及 AirPods Pro 2 等，詳情可至「南得極品」粉絲專頁或活動網站查詢。