台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

▲台南市北區公所舉辦「愛心無界・溫馨聖誕」捐助儀式，市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝各界攜手送暖弱勢學童。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末寒冬，愛心不缺席，台南市北區區公所14日於新光三越小北門店舉辦「愛心無界・溫馨聖誕」聖誕禮金捐助儀式，市長黃偉哲親自出席頒發感謝狀，向所有熱心捐助的民間團體與善心人士表達誠摯謝意，肯定各界攜手為弱勢學童送上最溫暖的聖誕祝福。

黃偉哲表示，感謝新光三越小北門店熱心提供活動場地，也祝福業績蒸蒸日上。今年活動由民間團體捐助現金共計22萬5300元，另由花園夜市管委會及蔡明先生贊助8萬1400元花園夜市消費券，提供北區257位國中小弱勢學生作為聖誕禮物；同時也捐助6萬元現金及約8萬元兒童物資，轉贈北區善牧嬰兒之家，讓關懷不只停留在節日，而是落實在生活。

黃偉哲說，台南不只氣候溫暖，更是一座充滿人情味的城市，期盼透過這樣的活動，讓孩子在寒冬中感受到社會的支持與關愛，也讓愛心形成正向循環，持續在城市中流動。他也預告，市府接下來將推出耶誕系列演唱會，邀請日、韓歌手演出，歡迎市民於12月20日前往永華市政中心西側廣場共度溫馨佳節。

北區區公所指出，活動自去年起於聖誕節前夕串聯各界資源，今年更擴大結合開元寺、鄭子寮福安宮、開基武廟、花園夜市管委會、在地商家、里長聯誼會及多位善心人士，共同為弱勢學童與善牧嬰兒之家打造充滿祝福的節日回憶。未來也將持續扮演社會資源串接的橋樑，推動友善共好，讓北區成為充滿關懷與希望的家園。

活動現場同時展現北區社區營造成果，包含中樓社區立體實境地圖、豆仔街歷史文化分享，以及《入城過生活II》繪本成果展示，結合民德國中、大光國小、成功國中、振興社區與新住民團隊表演，呈現文化多元與世代共融的溫馨氛圍。市議員蔡宗豪、陳怡珍、沈震東，以及立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介服務處與多位議員代表亦到場共襄盛舉。