傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

▲黃國昌14日批總統賴清德、行政院長卓榮泰踐踏民主憲政。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

《財劃法》二度修正，傳府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，且12日三讀的停砍年金相關法案，也朝此規劃。對此，民眾黨主席黃國昌今（14日）批，總統賴清德跟行政院長卓榮泰可以決定要遵守什麼法律，這不是憲政首例，是憲政災難、專制獨裁。談及不副署，黃國昌說， 不曉得誰出這種餿主意，如果不副署可以對抗立法院三讀法律，那覆議制度、權力監督制衡都可以廢掉，直接宣布中華民國從賴登基後，自此走上帝制。

黃國昌14日上午出席民眾黨舉辦的「國昌特別企劃預告記者會」，並於會後受訪。對於立法院前院長王金平昨回應立法院長韓國瑜表達不克出席賴清德的「國政茶敘」時說，茶敘當然可以去，但不能參與任何決議，黃國昌表示，台灣是自由國家，不管是公眾人物或非公眾人物，誰要跟誰喝茶都是每個人選擇自由，他不會有太多的評論跟干涉。

但黃國昌說，現在台灣最重要問題是國會三讀通過的法律，行政部門竟可說不執行，天底下沒有這麼荒謬的事情？相信王金平跟韓國瑜都沒辦法認同；如果行政部門自由選擇什麼要執行，什麼不執行，台灣民主憲政徹底崩壞、台灣以法治國原則倒地不起，沒有任何一套憲政理論給行政權這麼大權力。

黃國昌表示，至於賴清德不願承擔歷史責任跟歷史罵名，打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的卓榮泰來扛，但不曉得誰出不副署這種餿主意；不副署是行政院長制衡總統的權力，因為以前行政院長要由立法院通過，然現在已經不用，性質上由總統任命，所以總統自己任命的行政院長敢不副署總統要公布的法律？這是什麼民主笑話？跟民主憲政機制規定一點關係也沒有，真正關涉到的是賴想要獨裁、專制、想當皇帝，但不想背責，所以把鍋丟給卓不副署，民進黨玩政治玩到連民主憲政基本原理都不顧。



黃國昌強調，行政院對立法院三讀法律若不認同就是提「覆議」一條路，但拜託賴清德跟卓榮泰看一下憲法增修條文，當被否決而維持原決議，行政院長就必須接受，而非選擇不副署來對抗，如果不副署可以對抗，那覆議制度可以廢、權力監督制衡也可以廢，直接宣布中華民國從賴登基後，自此走上帝制，行政權獨大，這是哪門子的民主憲政。

媒體追問，怎麼看根據《自由時報》報導，府院高層拍板對《財劃法》採不副署、不公布，成為憲政首例，而停砍年金相關法案也朝這方向規劃？黃國昌批，明明白白踐踏民主憲政、搞專制獨裁，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大罪人。

黃國昌說，在這國家，每個國人都要遵守法律，但賴清德、卓榮泰可以決定要遵守什麼法律、不遵守什麼法律，這不是憲政首例，是憲政災難，賴、卓成為在憲政史上永遠不會被抹去的烙印，請他們三思，因為做這件事情非常嚴重。台灣曾號稱亞洲最民主國家，是華人民主驕傲跟典範，如今就要由賴清德、卓榮泰一起把它摧毀掉，總統跟行政院長說了算，這絕對不是民主憲政，而是專制獨裁。