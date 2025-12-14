助理費要制度化而非為個案除罪　黃國昌：公款公用是無法退讓底線

記者蘇靖宸／台北報導

藍委陳玉珍提案修正《立法院組織法》挨批立委自肥條款，引爆國會立委助理怒火，不僅剝削助理權益，更是為特定人推動助理費除罪化。民眾黨主席黃國昌今（14日）說，助理費制度化跟法治化非常重要，對民眾黨而言，公款公用是沒有辦法退讓的底線，在這基本原則上願意虛心傾聽各界意見，沒有特定時程跟為了服務特定個案的政治動機跟目的，跟民進黨為了個案推動國務機要費除罪化大不相同。

▲黃國昌14日上午出席民眾黨記者會。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌14日上午出席民眾黨舉辦的「國昌特別企劃預告記者會」，並於會後受訪。對於與柯文哲見面是否談到助理費議題，黃國昌回應，他跟柯文哲晚上見面，但談的不是助理費，而是面對民進黨打算毀憲亂政，民眾黨該怎麼辦，另跟柯的確有提到2026選戰布局，但目前區域還尚未公布在媒體上，時機成熟時會跟大家報告，但助理費問題，不在禮拜五晚上討論範圍內。

黃國昌表示，對助理費態度他已宣示三次，民眾黨立場非常清楚，就是制度化跟法制化非常重要，不該讓助理費爭議變成司法「初一十五不一樣」的根源。有很多法官在判決中都明確點出問題，有些助理費案是用貪汙罪判，有些用偽造文書判，有極少數沒有事，但行為態樣都一樣，所以讓很多人看不懂。

黃國昌說，助理費制度化跟法制化，對民眾黨而言開大門走大路，這不是所謂個案除罪化，「公款公用是沒有辦法退讓的底線」，在這基礎上願意虛心傾聽各界意見。譬如說，不管中央民代或地方民代在聘用助理面臨的問題，以地方議會來說，很多助理反應沒有加班費，因為市議會沒有編，但讓他有點驚訝的是，之前在修《地方民意代表支給條例》時，這件事就要納入考慮，怎麼修法完，助理還沒辦法領到加班費，這是蠻嚴重事情。

黃國昌表示，但民眾黨沒有特定時程跟為了服務特定個案的政治動機跟目的（指助理費相關討論），跟民進黨為了個案推動國務機要費除罪化大不相同。