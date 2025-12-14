　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

週休2.5天不是夢？南韓政府編列7.8億元預算推動　擔憂薪水變少

▲▼南韓商務人士工作通勤壓力。（示意圖／VCG）

▲南韓商務人士工作通勤壓力。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓李在明政府計畫在2026年度預算中編列324億韓元（約新台幣7.8億元），推動「一周工作4.5天」示範事業，盼逐步將每周工時從現行40小時縮短至36小時。不過，是否能在不減薪情況下縮減工時、是否同步提升勞動生產性，以及增加的成本由誰承擔，仍未獲得明確解答。多名專家坦言，相關配套與社會共識尚未成熟。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓雇用勞動部已在2026年度政府預算案中，正式編列「一周工作4.5天制」試辦經費共324億韓元，其中一天可以選擇僅上班半天。據悉，該制度為李在明於競選期間提出的核心政見之一，亦被列為現屆政府的國政課題。

南韓從2004年起推動每周工時40小時、5天工作制，但實際勞動時間仍偏高。官方統計顯示，2023年南韓勞工年均工時達1872小時，高於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國平均的1742小時。

南韓雇用勞動部長金榮訓11日在業務報告指出，政府目標是將每年工時逐步降至1700小時區間，將透過支援企業自發性導入4.5天工作制。同時，針對連每周5天工作制都難以全面落實的中小企業，政府將優先整頓無薪加班、防止包薪制濫用，並活化年假制度。

▲▼韓國勞總工會成員11月8日在首爾汝矣島上街高呼口號。（圖／VCG）

▲韓國勞總工會成員11月8日在首爾汝矣島上街高呼口號。（圖／VCG）

不過，勞資雙方對此政策立場明顯分歧。韓國勞動組合總聯盟（韓國勞總）、全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）等勞工團體普遍支持4.5天制，甚至主張更進一步推動「一周4天工作制」，理由在於工時過長損害勞工健康，最終也會拖累生產效率。

南韓兩大工會組織近年已多次在選舉與政策協商中，要求政府正面回應縮短工時訴求，金融業界亦已率先討論「周五提早1小時下班」等變通方案。

相較之下，經營界團體則高度警戒。南韓經營者總協會曾調查指出，企業高層普遍認為4.5天制是最可能對勞資關係與競爭力造成衝擊的立法議題。經營界主張，在勞動生產性仍落後先進國家的情況下，單純縮短法定工時，恐怕反而加重企業負擔，應優先擴大彈性工時與延長加班管理制度。

在此背景下，南韓國會立法調查處12日發布報告指出，「是否能在不減薪的前提下縮短工時」才是4.5天制的核心關鍵，但目前政策討論中，生產性提升與成本分攤等前提仍未充分檢證。報告呼籲，政府應先透過社會對話累積共識，再審慎推動制度改革。

多名學者亦認為時機尚未成熟。高麗大學法學專門研究所教授朴智順（音譯）指出，政府尚未清楚說明4.5天制究竟是調降法定工時，或僅鼓勵企業彈性運用，政策方向與目標不夠明確。他更警告，若工時減少導致收入下降，反而可能促使勞工投入「副業」、「多重就業」，背離原本減壓初衷。

另有專家強調，若真要降低實際工時，應優先處理加班與假日勞動問題，而非僅調整名目工時。南韓雇用勞動部則回應，已成立由勞、資、政府三方參與的「實際勞動時間縮短推動團」，將在蒐集意見後，於明年提出整體工時管理對策。

日本青森縣東方外海8日發生規模7.5地震，直到13日周遭地區仍持續出現明顯搖晃，地震活動不斷。日本氣象廳認為，千島海溝及日本海溝沿線發生巨大地震的風險驟增，因此正式啟動「北海道、三陸外海後續地震注意情報」警戒機制，並提醒民眾應隨時保持注意。

日韓要聞南韓每周工作4.5天周休2.5天李在明政府

