中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

▲中俄15軍機聯合繞飛日本。（圖／小泉進次郎）

記者王佩翊／編譯

中國、俄羅斯戰略轟炸機9日出現罕見聯合軍事行動，兩國核武轟炸機編隊穿越日本沖繩本島與宮古島間的關鍵海域後，飛往太平洋，而在離開太平洋後又往東京方向航行，被指航線異常。其中共機是可搭載核巡弋飛彈的改良型轟炸機，日本政府對此高度警戒，認為中俄雙方可能聯手進行戰略威嚇。

根據《讀賣新聞》報導，多名日本政府消息人士透露，此次飛行任務由中國轟-6K戰略轟炸機2架領銜，該機種具備發射射程超過1500公里核巡弋飛彈「長劍-20」的能力。俄方則派出圖-95戰略轟炸機2架配合行動，另有護衛戰機隨行。

這批具備核武攻擊能力的聯合編隊在進入太平洋後，航向突然轉為東北方，沿著日本列島外海一路北上至四國外海才折返。

值得注意的是，這條異常飛行路徑的延伸線正好瞄準東京都心、海上自衛隊橫須賀基地，以及美軍橫須賀海軍基地等戰略要地。更巧合的是，該航線與6日中共軍機雷達照射日本自衛隊戰機事件的中國航母「遼寧」航行路徑高度重疊。

自衛隊高階將領指出，雖然中國軍機曾在2017年採取過類似的東京方向飛行路線，但中俄戰略轟炸機同步朝東京方向飛行尚屬首次。過往中國軍機穿越宮古海峽後，通常會轉向關島等美軍重要據點，此次行動明顯不同。該名將領分析，「這次飛行明確展現了對東京實施轟炸的軍事能力，具有強烈的政治威嚇色彩。」

軍事觀察家認為，這波軍事示威可能與日本首相高市早苗近期在國會針對台海情勢的發言有關，中方疑似透過此次軍事行動表達不滿。

面對中俄軍事威脅升級，日美聯軍立即展開反制行動。10日在日本海上空，美軍出動2架具備核攻擊能力的B-52戰略轟炸機，與日本航空自衛隊的F-35匿蹤戰機3架及F-15戰鬥機3架進行聯合訓練。