生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

▲▼0158地牛翻身。（圖／中央氣象署）

▲凌晨1時58分地牛翻身。（圖／中央氣象署）

記者柯振中／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時58分台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方36.4公里處，深度23.3公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度1級地區為南投縣、台中市、桃園市、新北市、台北市、彰化縣、雲林縣。

資料來源：氣象署

 
12/11 全台詐欺最新數據

台北飛日本航班「行動電源爆炸！」亞航最新說明
戒糖可以「餓死癌細胞」？醫師曝真相否定

北半球三大流星雨之一的雙子座流星雨將在明天（14日）下午迎來最大值，每小時高達150顆，氣象署公布最佳觀測時間點將落在明晚入夜到下周一清晨，其中馬祖觀賞指數最高，其次是高山、中南部、澎湖和金門等地。

地震氣象氣象雲

