快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

▲凌晨1時58分地牛翻身。（圖／中央氣象署）
記者柯振中／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時58分台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府東北方36.4公里處，深度23.3公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳。
根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度1級地區為南投縣、台中市、桃園市、新北市、台北市、彰化縣、雲林縣。
資料來源：氣象署
