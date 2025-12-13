鄭明典：冷高壓已偏強　2原因台灣不算極端寒冷

▲冷氣團今晚報到。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今年入冬的第一波大陸冷氣團今晚報到，北部和東北部地區天氣將明顯變冷，局部地區還可能出現長浪和大雨。前中央氣象局局長鄭明典透露，冷高壓已經偏強，台灣雖然有冷的條件，但2原因讓這次冷氣團還不算極端寒冷。

今年入冬的第一波大陸冷氣團將在晚間南下，預計會讓台灣北部和東北部氣溫明顯下降。前中央氣象局長鄭明典臉書發文指出，雙中心冷高壓前方的高壓已分裂並逐步消散，後方高壓則稍微增強，1060百帕已算是偏強冷高壓。不過，由於整個北半球目前偏暖，海洋溫度也較高，所以這次冷氣團強度只達大陸冷氣團等級，並不算極端寒冷。

▲鄭明典發文指出冷高壓已經偏強。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

根據中央氣象署說明，今天受到東北季風影響，北部和東北部天氣稍涼，中南部則早晚偏涼，且日夜溫差大。晚間冷氣團南下後，中部以北及東北部氣溫會再度下滑。基隆北海岸、東北部地區及大台北山區可能有雨，還有局部大雨機率；新竹以北、東部、東南部及苗栗到嘉義山區、恆春半島可能出現局部短暫雨，其他地方以及澎湖、金門、馬祖則多雲到晴。

此外，明天冷氣團持續影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚也感受到低溫。大多地區天氣晴或多雲，只有基隆北海岸、東半部、恆春半島與中部以北山區可能有零星短暫雨。中央氣象署也提醒，中南部清晨常見局部霧或低雲，今明兩天沿海及恆春半島有出現長浪的機率，請民眾多加注意。