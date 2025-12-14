　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雙子座流星雨」今晚登場　觀賞條件佳「每小時可見100顆」

▲▼雙子座流星雨今晚登場，每小時約可見100顆流星。（圖／台北天文館提供）

▲雙子座流星雨今晚登場，每小時約可見100顆流星。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

2025年末最受矚目的天象「雙子座流星雨」，今（14日）晚達到極大期，每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆。台北天文館表示，雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，且今年觀賞條件相當良好，今晚7時30分左右，當輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。天文館從今晚8時起，在合歡山進行YouTube 線上直播，陪伴民眾一同觀賞這場冬季夜空的流星盛會。

雙子座流星雨和象限儀座流星雨、英仙座流星雨，並稱為年度三大流星雨。其中雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆。

台北天文館指出，雙子座流星雨將在今天達到極大期，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一。而雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。

▲▼雙子座流星雨今晚登場，每小時約可見100顆流星。（圖／台北天文館提供）

▲雙子座流星雨極大期今晚登場，每小時約可見100顆流星。（圖／台北天文館提供）

台北天文館進一步表示，今晚7時30分左右，當雙子座流星雨輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。由於殘月要到明天凌晨2時30分才升起，所以前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳觀賞時段。民眾只要選擇地勢開闊、光害較低的環境，就有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景。

為了讓民眾一起觀賞今年最後一場流星雨盛宴，天文館表示，無法前往野外觀賞或怕冷朋友，從今晚8時起，可透過「台北天文館YT」頻道觀看直播，舒適享受這場天文盛景。

12/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雙子座流星雨台北天文館合歡山

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

