明年又有「血月」！天文奇觀先筆記　還有2場流星雨爆發

▲《2026年重要天象》公布，3月3日的月全食可見血月。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北天文館公布《2026年重要天象表》，全球共發生2次日食、2次月食，其中台灣可看見3月3日的月全食，形成俗稱「血月」，也是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件，另有金星合土星等數次肉眼可見的行星相合，以及每小時數量破百、觀賞條件極佳的英仙座流星雨與雙子座流星雨。

2025年接近尾聲，台北天文館率先公布《2026年重要天象表》，明年全球有精彩天象接力上演。台北天文館表示，明年全球共發生2次日食、2次月食，台灣唯一可肉眼觀賞的是3月3日的月全食，也是明年唯一一場五星等級天象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北天文館指出，3月3日的月全食，台灣地區民眾可看見本影食階段所有過程，初虧發生在17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成俗稱「血月」的景象，也是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件之一。

▲明年4月的「火星合土星」與「水星合土星」示意圖。（圖／台北天文館提供）

此外，明年還有三場適合肉眼欣賞「行星合」現象。台北天文館說明，「行星合」是行星與月亮或行星間相互接近的天象，尤其是較明亮的行星合，格外引人注目。其中以3月8日（日）的「金星合土星」最為搶眼，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝。

台北天文館表示，明年4月20日（一）同一天會出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見的行星，1.2等的火星、-0.2等的水星與0.9等的土星在黎明前齊聚東方低空，相當吸睛。11月16日（一）凌晨的「火星合木星」同樣值得關注，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。

▲明年雙子座流星雨，預測天頂每小時流星數（ZHR）可破百。（圖／台北天文館提供）

象限儀座流星雨、英仙座流星雨和雙子座流星雨是台灣年度三大流星雨之一，台北天文館表示，英仙座流星雨在8月13日（四）達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日（一）接力登場，兩者都是四星級天象，預測天頂每小時流星數（ZHR）皆可破百，而且今年觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，也是天文迷不可錯過的年度重點大戲。