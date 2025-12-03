10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

▲台北天文館觀測到近10年最大規模的太陽黑子群，面積比地球還大。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北天文館今（3日）表示，已經捕捉到十年來所出現最大的太陽黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有五個黑子的面積比地球還大，現正逐漸朝向地球，未來一、兩周內均可觀察，天文館也將在開館日開放專業望遠鏡，讓民眾一睹這壯觀的太陽景象。

台北天文館指出，昨（2日）捕捉到的巨大的太陽黑子群影像，這個由編號AR 4294-96黑子群組成的黑子集團，最早是由位在火星的NASA毅力號探測車於上周所發現，當時在地球還無法看到，而當這個巨大黑子群初露蹤跡時，就爆發了一場近期最強烈的X級閃焰，導致澳洲地區的短波無線電通訊中斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴。天文館提醒，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過，這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。

目前太陽正處於第25周期的活動高峰期，台北天文館指出，這是十年來所出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有五個黑子的面積比地球還大。目前這個龐大的黑子群正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球，未來一、兩周內均可觀察，台北天文館將在開館日的上午10至12時、下午14至16時兩個時段，開放專業望遠鏡，讓民眾一睹這壯觀的太陽景象。