生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026重磅天象！3月血月奇景最壯觀　雙流星雨接力登場

記者黃翊婷／綜合報導

台北天文館近期公布「2026年重要天象表」，明年最受矚目的天象是3月3日的月全食，月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，將形成俗稱的「血月」，相當壯觀，另外還有適合肉眼欣賞的「行星合」現象、英仙座流星雨和雙子座流星雨。

（圖／取自台北天文館）

▲月全食。（圖／取自台北天文館／台大天文社攝影）

台北天文館表示，根據測算，明年將出現不少精彩可期的天象，其中最受矚目的是3月3日（二）的月全食，初虧預計為17時50分，食甚為19時34分，直到21時18分復圓，全程長達3小時28分；此外，月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，到時月面將會呈現暗紅色，也就是所謂的「血月」，相當壯觀。

（圖／取自台北天文館）

▲明年有3次機會可以欣賞「行星合」。（圖／取自台北天文館）

除了月全食之外，台北天文館表示，明年還有3次欣賞「行星合」的機會，行星合是行星與月亮，或行星間相互接近的天象，3月8日（日）的「金星合土星」最為搶眼，2星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，到時將會在日落後的西方天空相映生輝。

另外2次則是4月20日（一）同日出現的「火星合土星」與「水星合土星」，還有11月16日（一）凌晨的「火星合木星」。

（圖／取自台北天文館）

▲雙子座流星雨。（圖／取自台北天文館／攝影林明濬）

台北天文館表示，明年英仙座流星雨將在8月13日（四）達到極大期，緊接著雙子座流星雨會在12月14日（一）接力登場，預測到時候天頂每小時的流星數（ZHR）皆可破百，而且觀賞條件良好，有興趣的民眾千萬不要錯過。

最後，台北天文館提醒，為了得到最佳的欣賞效果，民眾可以事先透過台北天文館網站或臉書「台北天文通」取得預報資訊，包含天象的出現時間、方位與現象等等，並選擇光害較少、地勢開闊的地點進行觀賞。

11/11 全台詐欺最新數據

【白久英點名】12歲舞者被知名韓果舞者點名上台 舞技燃爆全場

「萊蒙彗星」最大亮度肉眼可見　6年來最大滿月下周三登場

