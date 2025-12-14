　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -嘉義市長黃敏惠 。（圖／記者黃克翔攝）

▲嘉義市長黃敏惠藍營接班人未明。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對2026九合一選舉，民進黨10月底已徵召綠委王美惠參選嘉義市長，民眾黨則擬12月底前徵召立委張啓楷。面對綠白摩拳擦掌，國民黨嘉義市長選舉人選仍是渾混未明。藍營人士評估，雖然有意參選人早開始布局，但卻少掉了強將，讓嘉義市成為國民黨岌岌可危的縣市，就算藍白共推候選人要贏的機率也不高，「嘉義市還得是黃敏惠說了算」；其中黃敏惠與王美惠的跨黨派友誼，已讓「黃敏惠支持王美惠」等暗助傳聞不脛而走，成為嘉義選戰的主要話題。

針對嘉義市長選戰，民眾黨主席黃國昌8日受訪時表示，民眾黨會在適當時機完成徵召程序，同樣也會秉持最大的誠意跟善意，如果國民黨沒有想要推派人選，那就水到渠城由張啓楷代表競逐，「對於台灣民眾黨而言，張啓楷就是最好選擇的選擇、最強的團隊。」張啓楷也稱，現階段就先兄弟登山各自努力，未來再坐下來討論雙方都能接受的機制，「最重要是推出一組最強能夠勝選的人，這樣才能服務嘉義鄉親。」

至於國民黨部分，除了黨籍市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良皆傳出有意願，無黨籍副市長林瑞彥同樣被點名，其中鄭光宏父親鄭俊亨曾任副議長，地方人脈深厚，今年二月春節期間就掛出10多面賀年看板，被視為最積極，翁壽良看板也隨著時間推移漸漸掛起。但現任市長黃敏惠立場卻未明，日前出席國民黨嘉義市黨部黨慶活動受訪時，談及2026嘉義市長選舉人選更稱，「不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民需要的人選。」

地方人士直言，嘉義市地方政治較淡化藍綠對立，基本盤也是綠大於藍，從2024總統大選來看，賴清德總統在嘉義市奪下43.26%得票率，國民黨侯友宜31.40%、民眾黨柯文哲25.34%。黃敏惠任職4屆打破地方自治史記錄，能夠凝聚藍營並吸引中間選民到淺綠支持者，但她的票源絕對無法百分之百轉移藍營的下一棒。

該人士指出，目前國民黨籍嘉義市議員雖陸續表態，但知名度顯然不夠，舉例來說，在嘉義市當選議員2千多票就可以，最高當選票數也只需5千多票，這樣的支持度要如何支撐起市長層級的選舉？因此，國民黨要派人打敗王美惠實屬不易，甚至地方更出現「黃敏惠支持王美惠」的傳聞。

藍營人士感嘆，現階段來看王美惠太強，黃敏惠交棒給任何人都打不贏。王美惠當嘉義市議員時曾奪全市最高票，2019年轉戰立委時也透過初選擊退黨內同志、當時的嘉市立委李俊俋。2024年立委選舉時，爭取連任的王美惠即便面臨黨內內鬨，遭市議會民進黨團發聲明切割，讓當時國民黨對手資深議員張秀華聲勢大漲，但最終王美惠仍以50.64%得票率力壓張的43.34%，王美惠的民意基礎可見一斑。

既然藍營人選難產，那嘉義市藍白合機率高嗎？地方人士直言，「很難啦！」張啓楷與嘉義市的連結度不深，其實地方知名度也很低，是在北部立法院才有聲量，若國民黨中央最後決定禮讓張啓楷，藍營嘉義市議員將難以服氣。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯則說，黨中央提名機制及作業期程都未定，有意爭取者各自努力，待黨中央提名作業底定後，再徵詢、協調，「藍白合」相關議題也須待中央研議。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026九合一選舉，各政黨正積極布局，民進黨台北市議員內湖、南港選區8連霸資深議員李建昌今（14日）正式宣布，將交棒給律師陳又新。他也提到，民代是種職業，要從一而終，但對國民黨而言卻是家族副業。

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨嘉義市黃敏惠王美惠張啓楷九合一藍白合

