政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸戰開跑！　蘇巧慧首度母雞帶小雞掃市場：面試官是400萬新北市民

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧赴三重市場／中央市場掃街。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧赴三重市場／中央市場掃街。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026新北市長選戰陸戰開跑，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14日）一早前往三重市場掃街，展現「新北隊」團結氣勢，而這也是蘇巧慧獲提名後，首次「母雞帶小雞」掃市場。蘇巧慧表示，民進黨團隊來自不同背景但目標一致，未來將走遍新北各角落，讓市民看見最傾聽民意、會做事的團隊。針對新北藍白合議題，蘇巧慧指出，會按照自己的步調前進，盼獲得新北市民的認同，她的面試官是超過400萬的新北市民。

蘇巧慧今（14日）一早到新北三重市場掃街。談及是否啟動陸戰，蘇巧慧表示，自她擔任立委以來，每年過年前都會在選區的市場提早與大家見面，準備一些小物和大家分享，就是為了除舊布新，和大家一起迎接新的一年，現在其實只是把範圍擴大到全新北，保持一樣的心情，和新北400萬市民一起除舊布新準備迎接新的一年。

由於今日為蘇巧慧獲提名後首次「母雞帶小雞」掃市場，地方各派系議員包括顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚以及有意接棒給下一代的陳啟能兒子陳俊維、李余典兒子李余穎偉均到場，蘇巧慧指出，在地議員和她一樣，「市場就是我們日常每天時常出沒的地方，大家也常常看到我們」，過年前準備些除舊布新的小物，像今天是菜瓜布，真的就是在歲末年終，讓大家除舊佈新、一起迎接新氣象。

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧赴三重市場／中央市場掃街。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

蘇巧慧也說，民進黨本來就是一個團隊，來自不同家庭、不同的地方、不同的成長背景，但最後因為認同民進黨堅守台灣民主，要一起為台灣進步而努力的方向，而凝聚成民進黨的團隊。

蘇巧慧相信，未來新北隊一定也會打出這樣的氣勢，在新北這個城市，在每一個選區，讓大家看見民進黨推出的議員都是最傾聽人民的聲音，會在每個新北角落，讓市民朋友看看，也希望大家能夠認同，從市長到議員，都選擇民進黨推出的人選。

至於國民黨主席鄭麗文昨對藍白合表示，雙方機制已順利推行中，蘇巧慧表示，從參選以來，她一直都是按照自己的步調在前進，希望讓更多新北市民認識她、認同她，「我的面試官一直就是超過400萬的新北市民」，所以她一直覺得能讓自己展現出更多自我特質、特色，和別人不一樣的地方，區隔出候選人不同的品牌，這才是真正能夠讓新北市民做出選擇的關鍵。

蘇巧慧強調，未來會持續照自己的步調走遍新北市的每一個角落、每一個鄉鎮，讓更多的新北市民，認識蘇巧慧、認同蘇巧慧，「讓我們溫暖、創新、會做事的團隊能夠讓400萬的新北市民認同」。

媒體也關切，針對在野黨通過的財劃法跟年金停砍，府院似乎定調不副署、不執行，該如何與民眾論述？蘇巧慧說，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。

蘇巧慧指出，本周賴清德也召集所有黨籍立委開會討論，「我們會支持行政院推出的任何方式」，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。

此外，傳出民進黨團有意撤換黨團總召柯建銘，爭取綠白合作？蘇巧慧說，沒有聽過這樣的傳聞，會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法，繼續維持台灣的民主法治。

關鍵字：

蘇巧慧新北市長選舉藍白合陸戰

