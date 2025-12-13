北海道登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝「屍體拖行軌跡」

▲登山客遭棕熊攻擊身亡，而他生前配戴的GPS手錶，意外記錄下生命最後時刻的關鍵軌跡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本北海道日前發生一起駭人熊襲事件，一名登山客遭棕熊攻擊身亡，而他生前配戴的GPS手錶，意外記錄下生命最後時刻的關鍵軌跡。手錶數據顯示，男子在偏離登山步道後心跳停止，隔天定位再度移動，研判棕熊返回現場，並將遺體拖行離開。

根據《朝日新聞》報導，這起事件發生在8月14日，該名登山客當天上午約11時，行進路線突然偏離北海道的登山步道，往森林斜坡下方移動。GPS紀錄顯示，他在一處灌木叢密集區域反覆繞行，定位多次經過同一地點。

手錶同時顯示，男子的心跳在距離登山步道約100至130碼（約90至120公尺）處停止，顯示他是在該處死亡。當晚，手錶定位整夜未再移動，但隔天上午約9時，定位突然再度變化，在灌木叢中被拖行數百碼。

報導指出，相關數據顯示，涉案的棕熊很可能在隔天返回現場，並將男子遺體拖走。三天後，也就是8月15日，有人目擊一頭帶著兩隻幼熊的母熊，嘴裡拖著男子的遺體，隨後這3隻熊全數遭射殺。

警方事後在現場附近發現熊堆起的土丘，也找到男子的部分遺留痕跡。據了解，死者生前已訂婚，正準備結婚。警方請其父母前往確認身分，但因遺體傷勢嚴重，僅要求辨認臉部。

這起事件也凸顯日本近期熊害問題的嚴重性。報導指出，今年日本已有13人死於熊襲，創下歷史新高，另有超過200人受傷。專家認為，氣候變遷導致橡實等食物短缺，加上人口老化、偏鄉人口流失，使熊的活動範圍不斷擴大，與人類衝突風險也隨之升高。