國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」是脫稿陳述！日議員曬答辯資料：高市早苗個人見解

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本立憲民主黨參議員辻元清美表示，高市早苗「台灣有事」答辯並非官方幕僚撰寫的正式答辯資料，而是個人見解。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論引起中國政府強烈不滿。對此，日本立憲民主黨參議員辻元清美揭露，高市早苗先前提出的「台灣有事答辯」並非出自官僚撰寫的正式答辯資料，而是她個人的見解。

辻元清美在社群平台X上發文並公開資料，指稱她先前質詢「台灣有事答辯究竟由誰撰寫」，內閣隨後以正式文件回應，確認答辯資料由內閣官房製作。不過，根據內容顯示，高市在國會聲稱「若以戰艦介入台灣情勢，怎麼看都可能構成存立危機事態」的語句，並非出自官僚版本，而是自添個人見解。

根據官僚撰寫的原始答辯，高市應在相關問題中避免回答具體情境，內容更明確要求「對台灣有事的假設性問題應予以避免」。

但實際質詢中，立憲民主黨議員岡田克也所提出的第七題「是否應避免輕率談論存立危機事態」時，高市並未按照答辯資料作答，反而提出外界稱為「台灣有事答辯」的具體評論。

辻元清美強調，文件已清楚證實高市的發言與政府準備的答辯不同，恐使外界誤解官方立場。她呼籲政府應更明確區分個人意見與官方答辯，以免造成政策傳達混淆。

12/10 全台詐欺最新數據

高市早苗台灣有事辻元清美日本政壇官方立場日韓要聞

