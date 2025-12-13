　
地方 地方焦點

溫情15年不間斷　南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持回饋故鄉、扶助弱勢的初心，台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，13日上午返回故鄉台南市北門區，於二重港仁安宮親自發放冬令慰問金，連續第15年在歲末寒冬為鄉親送上實質關懷。

侯博明一早即到場向鄉親致意，不時關心長者是否吃得飽、穿得暖。今年冬令慰問活動共發放804萬元，照顧北門、學甲、將軍三區低收入戶及身心障礙者，共計2,383人受惠，盼讓弱勢鄉親在寒冬中感受到社會的溫暖與支持。

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

活動於上午10時在二重港仁安宮舉行，侯博明在前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和服務處主任周正乙，以及學甲區區長張明寶、將軍區區長張介軍、北門區區長林建男、文山里里長李英信等人陪同下，逐一向鄉親發放慰問金，現場氣氛溫馨，洋溢感恩與關懷之情。

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

侯博明表示，今年台南多處地區遭逢風災重創，北門、學甲及將軍首當其衝，他第一時間捐出800萬元予財團法人鯤鯓王慈善基金會作為救助金，另捐1000萬元協助重建南鯤鯓代天府山門牌樓，南紡購物中心也捐出1000萬元支援市府災後重建；在歲末之際，仍持續辦理冬令救濟，發放804萬元照顧2383名鄉親。

侯博明說，每到年關，總會想起故鄉孤苦無依的長者與仍需扶持的家庭，希望透過持續的善行拋磚引玉，號召更多企業與社會力量投入公益，攜手守護家鄉，讓弱勢鄉親得到更完善的照顧。

侯永都基金會指出，自民國100年起，每年12月固定於北門區二重港舉辦冬令慰問活動，15年來累計發放冬令慰問金達7446萬元，受益人次高達28093人；另辦理平日急難救助，歷年累計金額約1908萬元，受惠人次約1956人，並逐年擴大照顧範圍與發放金額。

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

基金會平時亦積極投入地方公益，今年前10月已發放急難救助金197萬元、194人次受惠，並捐助500萬元協助宗教慈善救濟；春秋兩季發放平安米，端午與重陽節發放敬老金，並捐助文山國小兒童福利金30萬元，照顧在地學子。

此外，面對丹娜絲風災衝擊，侯永都基金會即刻捐出90萬元慰問金協助災民；侯博明亦以個人名義捐贈800萬元救助金予鯤鯓王慈善基金會，並再捐1000萬元協助重建南鯤鯓代天府山門牌樓，展現深耕地方、回饋鄉里的長期承諾。

▲台南紡織集團總裁侯博明13日返回北門區二重港仁安宮，親自發放冬令慰問金，連續15年送暖鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業與環球水泥股票所成立，延續父親侯永都先生的遺愛與精神。基金會表示，未來仍將持續深耕公益，讓善意在土地上流動，成為支持弱勢最穩定的力量。

