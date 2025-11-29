Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑　300款葡萄酒限定展聖誕必備

▲Mia C'bon酒趣生活節南紡開跑，300款葡萄酒任挑聖誕派對必備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

Mia C'bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」南區場於11月28日至12月2日在台南南紡購物中心1F時尚廣場盛大開展，主打中價位經典佳釀，讓民眾用一杯好酒妝點年末生活、聖誕派對，現場品飲試喝盡享優雅喘息時光。

活動集結長榮桂冠葡萄酒坊、法蘭絲、茂世、SERGIO VALENTE星坊酒業、WSI、ForeverWine等6大知名酒商，帶來義大利、智利、法國、美國、澳大利亞、紐西蘭等國家超過300款精選葡萄酒，跳脫M型購買趨勢。

今年酒展亮點包括全台獨家「波爾多聖愛美濃拉夢朵莊園紅酒2017」年產僅千箱有機栽種、日本漫畫《神之雞》靈犬葡萄酒、星宇航空頭等艙指定「美國銀橡樹酒莊亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒」、必喝100款「葡萄牙諾瓦酒莊國家園年份波特酒2011」，以及收藏家必搶「波爾多聖愛斯臺夫卡隆一軍葡萄酒」（愛心酒），源自18世紀酒莊主人對葡萄酒純粹之愛的故事，酒標愛心設計浪漫傳承至今，曾是流行天王婚宴用酒。

聖誕限定推薦義大利甜蜜氣泡酒，採用最古老蜜思嘉葡萄，稻稈色澤搭配細緻微氣泡，濃郁水果香氣入口微甜清爽，如同與對的人共度佳節幸福滋味。無論搭餐、聚會、獨飲或送禮，葡萄酒各具獨特風味與故事，搭配滿額驚喜好禮，年末最後一檔葡萄酒優惠不容錯過。

Mia C'bon強調，酒展提供專業品酒指導與現場試飲，無論新手或老饕皆能找到心儀酒款，為生活創造完美回憶。活動詳情請關注Mia C'bon官網，趕快來南紡寫下你的葡萄酒故事！