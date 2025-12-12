　
南韓大考英文「地獄級」難爆　僅3%考生拿最高分！負責人挨罵請辭

▲▼11月13日，南韓考生坐在仁川廣域市彌鄒忽區仁荷女子高中的教室內，等待2026學年度修能大考。（圖／VCG）

▲11月13日，南韓考生坐在仁川廣域市彌鄒忽區仁荷女子高中的教室內，等待2026學年度修能大考。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓2026學年度大學修學能力試驗（修能）英文科考題難度過高，引發「火修能」爭議，僅有3.11％考生取得第1等級，是自2018年絕對評價制度實施以來最低紀錄。負責審核考題的韓國教育課程評價院院長吳承杰，因調整考題難度失敗而首度引咎辭職，並對考生與家長致歉。

根據韓媒《東亞日報》、《韓民族新聞》，今年南韓修能英文科考題共45題，考生需在70分鐘內完成。其中涉及德國哲學家康德與霍布斯對法治的看法分析、時間與時鐘的本質思考，以及存在概念在電子遊戲角色中的應用，引發學生與家長批評考題過於艱深。

南韓修能向來被視為高中生進入頂尖大學的重要門檻，英語聽力考試期間甚至全國航班會暫停起降35分鐘，以避免噪音干擾。

▲▼韓國教育課程評價院院長吳承杰最後因考題難度失當而引咎辭職。（圖／VCG）

▲韓國教育課程評價院院長吳承杰最後因考題難度失當而引咎辭職。（圖／VCG）

吳承杰在辭職聲明中表示，英語考題未能遵循絕對評價制度的宗旨，造成考生與家長不安，並導致入學流程混亂，深感責任重大。他強調，出題過程中難度波動難以避免，部分原因來自學生能力差異及出題者判斷不同，院方也正嘗試將AI與歷年數據結合，用於預測正答率與檢查考題合理性。

南韓教育部表示，將在本月底前完成修能出題與審核全流程調查，釐清此次英語科難度失控原因，並提出改進措施，以確保未來考題穩定性。過去歷任院長中已有12位因考題錯誤或爭議而下台，吳承杰則為首位因考題難度調整失敗而辭職的院長。

此次事件也引發社會對南韓教育競爭與學生壓力的關注。修能向來被認為影響未來社會地位與經濟條件，競爭激烈使青少年憂鬱症與輕生率居高不下。部分專家指出，教育部與教評院必須在減輕學生學業負擔與維持考試公平之間尋求平衡，避免單一科目過難導致入學失利。

12/10 全台詐欺最新數據

