每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

▲桑德斯靠著「扮演聖誕老人」的副業，在聖誕旺季賺取新台幣上百萬元。（圖／翻攝臉書Santa Dave Saunders）



記者吳美依／綜合報導

美國51歲消防員桑德斯（David Saunders）意外開發「冷門副業」，儘管每年僅限定1個月，收入卻能高達3.5萬美元（約新台幣109萬元），那就是「扮演聖誕老人」。如今他正在規畫提前退休，全職投入聖誕老人的工作，「我就是喜歡讓人開心，享受看到大家微笑的感覺。」

桑德斯擔任消防員已經31年，目前每年接受約150場聖誕老人表演邀約，參與電影拍攝及廣告演出，包括獅門公司（Lionsgate）的聖誕電影。他在旺季經常每日工作長達18小時，「我凌晨4點就起床跑步了，但要等到晚上10點才能到家」，2026年的檔期幾乎全滿，已開始接受2027年預約。

這項副業的起源相當溫馨。17年前，桑德斯當時年僅6歲的兒子生病住院，他為了逗孩子開心，扮演聖誕老人到醫院探望所有病童。兒子當時說，「希望我們能為這些生病的孩子做些好事」，這番話成為他持續扮演聖誕老人的動力。

時間一年年過去，桑德斯每年12月的副業逐漸擴大，如今已經成為規模不小的收入來源。他去年從扮演聖誕老人的工作中賺取2.5萬美元（約新台幣78萬元），今年預估可再增加1萬美元達到3.5萬美元。

由於消防工作對身體負擔沉重，長年累積不少舊傷。桑德斯說，「我仍然很愛這份工作和同事們，但我也是時候離開了。我的身體真的很痛，而且動過很多手術，我更願意做這個（聖誕老人）。」