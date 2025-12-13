　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

▲▼每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員想提早退休。（圖／翻攝臉書Santa Dave Saunders）

▲桑德斯靠著「扮演聖誕老人」的副業，在聖誕旺季賺取新台幣上百萬元。（圖／翻攝臉書Santa Dave Saunders）

記者吳美依／綜合報導

美國51歲消防員桑德斯（David Saunders）意外開發「冷門副業」，儘管每年僅限定1個月，收入卻能高達3.5萬美元（約新台幣109萬元），那就是「扮演聖誕老人」。如今他正在規畫提前退休，全職投入聖誕老人的工作，「我就是喜歡讓人開心，享受看到大家微笑的感覺。」

桑德斯擔任消防員已經31年，目前每年接受約150場聖誕老人表演邀約，參與電影拍攝及廣告演出，包括獅門公司（Lionsgate）的聖誕電影。他在旺季經常每日工作長達18小時，「我凌晨4點就起床跑步了，但要等到晚上10點才能到家」，2026年的檔期幾乎全滿，已開始接受2027年預約。

▲▼每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員想提早退休。（圖／翻攝臉書Santa Dave Saunders）

▲▼每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員想提早退休。（圖／翻攝臉書Santa Dave Saunders）

這項副業的起源相當溫馨。17年前，桑德斯當時年僅6歲的兒子生病住院，他為了逗孩子開心，扮演聖誕老人到醫院探望所有病童。兒子當時說，「希望我們能為這些生病的孩子做些好事」，這番話成為他持續扮演聖誕老人的動力。

時間一年年過去，桑德斯每年12月的副業逐漸擴大，如今已經成為規模不小的收入來源。他去年從扮演聖誕老人的工作中賺取2.5萬美元（約新台幣78萬元），今年預估可再增加1萬美元達到3.5萬美元。

由於消防工作對身體負擔沉重，長年累積不少舊傷。桑德斯說，「我仍然很愛這份工作和同事們，但我也是時候離開了。我的身體真的很痛，而且動過很多手術，我更願意做這個（聖誕老人）。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金唱片大巨蛋秒殺！主辦宣布加開這區：須三思
分析／政院不副署財劃法機率高！輿論鋪陳+黨做後盾　力擋不合理
屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過
有3小孩！運將開計程車衝車行縱火　恐怖瞬間曝
LINE公布「5大盜帳號手法」　用戶這動作犯大忌
快訊／小黃高速衝進車行放火！嗆：要你家破人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

快訊／川普調停破局！　泰國總理：將繼續採取軍事行動

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

快訊／川普調停破局！　泰國總理：將繼續採取軍事行動

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

杜忻恬快來管人！　李子森改搭上他...默契好到被懷疑：有一腿？

金唱片大巨蛋破萬張門票秒殺！主辦證實「加開這區」：16點還可搶

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

「95加滿」誤加柴油！害車子引擎毀了　加油站和員工要賠26萬

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

MBLAQ第三位人夫出爐！Mir要結婚了　「婚禮倒數8天」妻子身份曝光

「最強大帝」復活了！　恩比德爆砍本季新高39分率七六人奪勝

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

更多熱門

相關新聞

管中閔結束37年教職　台大學生「最後一堂課」歡送：恭喜榮退

管中閔結束37年教職　台大學生「最後一堂課」歡送：恭喜榮退

前台大校長管中閔在卸任校長後，仍擔任台大財務金融系特聘教授。不過，管中閔昨在臉書PO文，指從1994年在台大教學，37年的授課終於劃下句點，並與系上師生合照，共同紀念「最後一堂課」，預告學術生涯即將結束。貼文曝光後引發熱議，更有人建議管中閔出來選總統。

陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見主攻消防量能與青年居住

陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見主攻消防量能與青年居住

退休新天堂　亞洲2國上榜

退休新天堂　亞洲2國上榜

陳以信提長照政見推長照時間銀行退休者轉長照志工

陳以信提長照政見推長照時間銀行退休者轉長照志工

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

關鍵字：

消防員聖誕老人副業退休

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面