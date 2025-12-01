　
社會 社會焦點 保障人權

北檢資安主管擺爛「偷用公家wifi上網」　用一招只記申誡保官位

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢資訊室主任未積極修復資料備援系統，還偷用公家wifi上網，遭調查懲處後仍將繼續留任。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

負責台北地檢署資安維護的資訊室李姓主任，擅自使用公家網路wifi，在辦公室偷偷上網，還放任重要的備援硬碟毀損超過10天才安排廠商更換，嚴重影響北檢網路資訊安全，李男在得知遭內部調查後，表明將退休離職，北檢考績會決定祭出申誡處分，沒想到李男突撤回退休申請，繼續穩坐官位，引起北檢內部非議。

北檢號稱「天下第一檢」，偵辦國內多數重大金融、貪瀆、國安案件，資訊室屬機關內一級單位，負責署內所有資訊業務，包括網路系統、硬體資源的規劃建置與維護，以及所屬職員的資安稽核，還要抽查辦案人員調閱個資是否有浮濫情形，並且要維護機關備援系統的妥適性，是至關重要的北檢內控單位。

據了解，李男到任北檢資訊室至今15年，除直屬3名部下外，委外廠商派駐人員也歸李男管理，但北檢近年屢屢出現內部網路系統當機，公開播放犯罪防治宣導影片的電視牆故障等問題，資訊室都無法及時處理，即使修復後也容易再生故障，經常引起檢察官、書記官、其他文職人員頻頻抱怨。

除了電腦系統與資安維護外，李男還有1項重要任務，就是行政院規定各機關必須建立「異地備援」機制，以免天災人禍導致資料損毀，李男卻在9月底得知備援系統出現問題後，未積極辦理，仍依照私人計畫休假出遊，等10天後回到辦公室，才依廠商報價安排更換毀損的硬碟。

此外，北檢過去為了方便辦案需求，特別申請1條網路供獲得授權的職員使用，後來北檢建置新的視訊系統後，原本的網路已無用處，李男卻將這條網路線保留下來，私自透過wifi分享方式，每天上班的時候，爽爽使用公費支出的網路資源。

李男在北檢進行內部調查時，坦承錯誤並表示已屆60歲，將申請退休，考績會11月開會決議給予申誡處分，沒想到李男竟在得知懲戒結果未影響職務後，在日前撤回退休申請，將繼續負責北檢資安稽核重任，讓不少北檢職員大感憤怒。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

