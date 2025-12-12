管中閔結束37年台大教職　學生「最後一堂課」歡送：恭喜榮退

▲管中閔在臉書PO文，表示即將從台大退休。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前台大校長管中閔在卸任校長後，仍擔任台大財務金融系特聘教授。不過，管中閔昨在臉書PO文，指從1994年在台大教學，37年的授課終於劃下句點，並與系上師生合照，共同紀念「最後一堂課」，預告學術生涯即將結束。貼文曝光後引發熱議，更有人建議管中閔出來選總統。

管中閔在2023年從台大校長卸任，但仍在台大財務金融系任教，教授「計量理論課程」。管中閔昨在臉書PO文，指自己從1989 秋天在 U of Illinois 開始第一次教研究所的計量理論課程，在台大的教學則從1994秋天開始，而37年的計量授課終於劃下句點。

管中閔也提到，和過去跟我寫碩士或博士論文的學生，以及系上曾郁仁老師及助理等人，在上課結束時共同紀念 「最後一堂課」。其中現任系主任是自己回台後第二位博士生，送給他一個牌子，所送牌子上的話：「春風化雨計卅餘載、桃李芬芳量遍四方」，是集于右任的字而成（其中嵌入「計量」二字），並預告學術生涯即將結束。

該文引發熱議，近2000人按讚，並有不少人獻上祝福，包括台大醫院院長吳明賢「校長：恭喜開展人生另一高峰！End of the beginning and Beginning of the end.」，另有學生也紛紛回應，「謝謝Kuan Sir的教導，您永遠是最棒的老師！」、「老師教得最棒了！您的計量是我聽過最有趣的數學課，上課從來不會讓我想睡覺！好懷念您炯炯有神、風趣幽默的計量課！」。還有網友建議「管爺，下一步選個總統！如何？」。