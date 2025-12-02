　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

▲爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信2日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信2日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信2日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務，以因應台南長照人力持續短缺的問題。


陳以信表示，台南近年少子化趨勢明顯，老年人口占比持續攀升，正快速邁入超高齡社會。許多家庭面臨父母年紀漸長，需要陪伴、就醫或日常照護等需求，但子女須兼顧工作，無法長時間請假照顧，使長照協助需求持續增加，專業長照人力卻難以跟上。

陳以信指出，若當選市長，將成立公辦的「台南長照時間銀行」，鼓勵台南退休者轉任長照志工，提供簡易型、非醫療性的服務，包括陪伴、送餐、代購、陪醫、量血壓及電話關懷等。志工每投入1小時服務，即可累積1小時長照點數，未來本人、配偶或父母需要長照協助時，可兌換相應時數。

陳以信表示，時間銀行制度的優點是，不需大量預算即可擴大服務能量。市府只要負責完善管理，包括服務媒合、能力認證、志工保險、教育訓練及點數紀錄等，就能讓退休人口成為長照系統的重要補充力量。

陳以信強調，退休者參與公益可保持身心活躍、延緩失能並減少孤單，有助建立「老有所用」的社會文化。尤其長照志工量能提升後，亦可減輕家庭照顧者負擔，並改善偏鄉地區長照資源相對不足的情形。

陳以信指出，日本、瑞士、美國等國已有成熟的時間銀行制度，國內也有新北市及民間團體陸續試辦。他期盼台南能加速導入相關作法，「讓台南成為更有溫度、更有人情味的長照友善城市」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

首屆「長庚植牙論壇」　聚焦All-on-X全口速定植牙

桃園客語家庭2.0計畫　第二季家庭講客影片競賽優選作品出爐

元智「販骨」學生團隊獲百萬創業金　解決原民獸骨工藝面臨失傳

2025AGI機器人聯賽　打造桃園「AI教育最友善城市」

中原大學「實英樓」落成啟用　代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

價值工程重塑導入停車場建設　新北打造永續智慧交通新基礎

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

屏東獨居嬤跌倒動彈不得！送餐員急報案　警消合力救出送醫

桃園普發萬元再放大　忠貞好市加倍祭12/4開賣

首屆「長庚植牙論壇」　聚焦All-on-X全口速定植牙

桃園客語家庭2.0計畫　第二季家庭講客影片競賽優選作品出爐

元智「販骨」學生團隊獲百萬創業金　解決原民獸骨工藝面臨失傳

2025AGI機器人聯賽　打造桃園「AI教育最友善城市」

中原大學「實英樓」落成啟用　代頒日本天皇褒狀表揚校友邱秋林

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略首度導入「圖靈證書」

價值工程重塑導入停車場建設　新北打造永續智慧交通新基礎

高雄「女賊雙人組」又來了！摸走飲料店愛心箱　一搭一唱偷善款

「牛仔褲穿一次就要洗」洗衣店負責人：會有細菌！教1招防褪色

友邦聖露西亞大選！執政黨搶下多數席位　總理皮耶連任

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

台灣青年中醫論壇　分享AI行銷與經營策略

台南城西二期掩埋場火警迅速撲滅空氣品質未受影響

更多熱門

相關新聞

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

負責台北地檢署資安維護的資訊室李姓主任，擅自使用公家網路wifi，在辦公室偷偷上網，還放任重要的備援硬碟毀損超過10天才安排廠商更換，嚴重影響北檢網路資訊安全，李男在得知遭內部調查後，表明將退休離職，北檢考績會決定祭出申誡處分，沒想到李男突撤回退休申請，繼續穩坐官位，引起北檢內部非議。

陳以信提少子化對策第三胎公托公幼免費、第四胎優先承租社宅

陳以信提少子化對策第三胎公托公幼免費、第四胎優先承租社宅

嘉義汽修工會捐贈復康巴士

嘉義汽修工會捐贈復康巴士

陳以信拚市政公共停車場身障車位多一格＋污水下水道每年接管2萬戶

陳以信拚市政公共停車場身障車位多一格＋污水下水道每年接管2萬戶

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

關鍵字：

陳以信長照時間銀行退休長照志工

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面