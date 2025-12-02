陳以信提長照政見　推長照時間銀行退休者轉長照志工

▲爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信2日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



爭取國民黨提名台南市長參選人前立法委員陳以信2日公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長照志工服務，以因應台南長照人力持續短缺的問題。



陳以信表示，台南近年少子化趨勢明顯，老年人口占比持續攀升，正快速邁入超高齡社會。許多家庭面臨父母年紀漸長，需要陪伴、就醫或日常照護等需求，但子女須兼顧工作，無法長時間請假照顧，使長照協助需求持續增加，專業長照人力卻難以跟上。

陳以信指出，若當選市長，將成立公辦的「台南長照時間銀行」，鼓勵台南退休者轉任長照志工，提供簡易型、非醫療性的服務，包括陪伴、送餐、代購、陪醫、量血壓及電話關懷等。志工每投入1小時服務，即可累積1小時長照點數，未來本人、配偶或父母需要長照協助時，可兌換相應時數。

陳以信表示，時間銀行制度的優點是，不需大量預算即可擴大服務能量。市府只要負責完善管理，包括服務媒合、能力認證、志工保險、教育訓練及點數紀錄等，就能讓退休人口成為長照系統的重要補充力量。

陳以信強調，退休者參與公益可保持身心活躍、延緩失能並減少孤單，有助建立「老有所用」的社會文化。尤其長照志工量能提升後，亦可減輕家庭照顧者負擔，並改善偏鄉地區長照資源相對不足的情形。

陳以信指出，日本、瑞士、美國等國已有成熟的時間銀行制度，國內也有新北市及民間團體陸續試辦。他期盼台南能加速導入相關作法，「讓台南成為更有溫度、更有人情味的長照友善城市」。