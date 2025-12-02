　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市警用酒測器遭爆為「中國貨洗產地」，蔣萬安說話了。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議會今（2日）進行第六次市政總質詢，民進黨市議員洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器給台北市長蔣萬安，要求蔣大聲念出酒測器上的廠商標籤，並拿出查到的廠商資料，質疑警方所採購的酒測器、酒測棒都是來自中國大陸深圳製造，不但違反採購規則，更被大陸廠商吃豆腐，以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳，要求市府、市警局檢討。蔣萬安則回應，酒測器材皆為警政署採購，北市警局為接收單位，市府會向中央反應。

洪婉臻指出，北市警局使用的酒測棒竟來自中國深圳「安維森實業公司」產品，蔣萬安、警察局長李西河是否知情？李西河回應，酒測器全部用共約採購，不知道酒測棒的產地來自中國。

洪婉臻怒吼「太糟糕了！蔣萬安也很糟糕！」只要有搜尋都能找到該公司的資訊，該企業介紹中更寫著「以提升中國醫療品質為己任，讓中國製造在國際上享有良好的信譽和口碑」、「生產的酒精儀遍布歐美、亞非、中國大陸、中國香港、中國台灣等多個對酒駕高嚴懲、高標準的國家及地區，2015年更是取得了英國『酒精儀中的iPhone稱號』」。

洪婉臻說，台北市的酒測棒一直以來都是用該牌產品，而酒測棒的廣告資料，與安維森公司的廣告內容一模一樣，完全是複製貼上，市警局竟然毫無察覺，驗收如「閉著眼睛都能過」。而警用酒測器也是中國製造，標籤上換了台灣進口廠商的名字外，仍有安維森公司的相關資訊，「中國貨貼牌混充，每年維護都沒發現！」

洪婉臻表示，採購契約上載明，酒精檢測器等裝備，採購來源地區應為本國或世界各國製造，但中國製除外，契約中已經禁止採購中國貨，而不只洗產地，106年該款酒測棒的採購案上，原產國竟寫中華民國，「可以公然造假嗎？」而106、107、109年的採購都是採買型號「BA1080、BA2080」的酒測棒，市府標案的原產地卻寫台灣，但產品都是深圳安維森的產品。且不只產地問題，同型號產品三年來的價格漲到快兩倍，由106年的4980元漲價到107年的9800元，市府竟能通過這樣的標案？107年之後廠商更用贈送的。

李西河回應，買酒測器會送酒測棒，但都用共約採購，是警政署給市警局的，會向警政署反應。洪婉臻怒批，產地就不是台灣，市府連一點功課都沒做，且為何可以用贈送的？市府是否要好好調查？蔣萬安答詢表示，這是警政署上架的產品，會如實和警政署反應，且合約範本也是警政署提供，會請立委處理，「還是議員覺得不要跟中央反映？」

洪婉臻要求，中國品牌就印在產品上市府卻多年未發現，政風單位應啟動全面調查，此外因中國製酒測棒多有檢測不準的問題，市府也應全面檢測酒測設備的準確性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高國豪妻子發文　還原兄弟互毆始末
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

麥玉珍表態選台中市長　江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

藍白剛擋下1.25兆國防特別預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

清潔隊員送電鍋判褫奪公權1年　環保局：「類公務員」不影響工作

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

麥玉珍表態選台中市長　江和樹「全力反對」：這不是菜市場的市長

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

藍白剛擋下1.25兆國防特別預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

清潔隊員送電鍋判褫奪公權1年　環保局：「類公務員」不影響工作

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

朱蕙蓉退黨開轟黃國昌：渣男心態發揮到巔峰

陳佩琪：民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」　此仇不共戴天

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

世運演唱會免場租　白喬茵：應有落日條款

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

更多熱門

相關新聞

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，立法院在野黨團要求賴到國會進行國情報告。賴清德態度傾向正面開放，但強調須符合憲政規範、不得涉及實質質詢。國民黨團今（2日）在黨團大會中討論此議題，原本包括「統問統答」、「幾問幾答」等折衷模式都有討論，但最終仍由黨團總召傅崐萁定調「一問一答」。有藍委認為，既然賴清德釋放「想來」的訊號，在野黨更不能在程序上放鬆，不然等同作球給賴清德。

國民黨團邀賴清德國情報告「底線髮夾彎」　綠：遵守憲法很難嗎？

國民黨團邀賴清德國情報告「底線髮夾彎」　綠：遵守憲法很難嗎？

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

徐國勇拿「買衛生紙」喻軍購　蔣萬安傻眼了

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

卓冠廷辭民進黨發言人？　凌濤：王義川選定桃園

關鍵字：

國民黨蔣萬安洪婉臻北市府酒測中國

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面