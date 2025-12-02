北市警爆用陸製酒測器「產地竟寫台灣」　蔣萬安：警政署採購

▲北市警用酒測器遭爆為「中國貨洗產地」，蔣萬安說話了。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議會今（2日）進行第六次市政總質詢，民進黨市議員洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器給台北市長蔣萬安，要求蔣大聲念出酒測器上的廠商標籤，並拿出查到的廠商資料，質疑警方所採購的酒測器、酒測棒都是來自中國大陸深圳製造，不但違反採購規則，更被大陸廠商吃豆腐，以「中國台灣警方使用」拿來作為宣傳，要求市府、市警局檢討。蔣萬安則回應，酒測器材皆為警政署採購，北市警局為接收單位，市府會向中央反應。

洪婉臻指出，北市警局使用的酒測棒竟來自中國深圳「安維森實業公司」產品，蔣萬安、警察局長李西河是否知情？李西河回應，酒測器全部用共約採購，不知道酒測棒的產地來自中國。

洪婉臻怒吼「太糟糕了！蔣萬安也很糟糕！」只要有搜尋都能找到該公司的資訊，該企業介紹中更寫著「以提升中國醫療品質為己任，讓中國製造在國際上享有良好的信譽和口碑」、「生產的酒精儀遍布歐美、亞非、中國大陸、中國香港、中國台灣等多個對酒駕高嚴懲、高標準的國家及地區，2015年更是取得了英國『酒精儀中的iPhone稱號』」。

洪婉臻說，台北市的酒測棒一直以來都是用該牌產品，而酒測棒的廣告資料，與安維森公司的廣告內容一模一樣，完全是複製貼上，市警局竟然毫無察覺，驗收如「閉著眼睛都能過」。而警用酒測器也是中國製造，標籤上換了台灣進口廠商的名字外，仍有安維森公司的相關資訊，「中國貨貼牌混充，每年維護都沒發現！」

洪婉臻表示，採購契約上載明，酒精檢測器等裝備，採購來源地區應為本國或世界各國製造，但中國製除外，契約中已經禁止採購中國貨，而不只洗產地，106年該款酒測棒的採購案上，原產國竟寫中華民國，「可以公然造假嗎？」而106、107、109年的採購都是採買型號「BA1080、BA2080」的酒測棒，市府標案的原產地卻寫台灣，但產品都是深圳安維森的產品。且不只產地問題，同型號產品三年來的價格漲到快兩倍，由106年的4980元漲價到107年的9800元，市府竟能通過這樣的標案？107年之後廠商更用贈送的。

李西河回應，買酒測器會送酒測棒，但都用共約採購，是警政署給市警局的，會向警政署反應。洪婉臻怒批，產地就不是台灣，市府連一點功課都沒做，且為何可以用贈送的？市府是否要好好調查？蔣萬安答詢表示，這是警政署上架的產品，會如實和警政署反應，且合約範本也是警政署提供，會請立委處理，「還是議員覺得不要跟中央反映？」

洪婉臻要求，中國品牌就印在產品上市府卻多年未發現，政風單位應啟動全面調查，此外因中國製酒測棒多有檢測不準的問題，市府也應全面檢測酒測設備的準確性。