政治

耍官威！北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認：動作不妥

記者鄭佩玟／台北報導

台北市最大的傳統市場「環南市場」改建後狀況頻頻，地下室日前突然發生火警，近期市場處派員多次稽查，民進黨台北市議員洪婉臻今（2日）質詢時爆料，北市府市場處何姓專委日前稽查時「耍官威」踢攤位羞辱攤商，讓她怒吼「可以這樣嗎？」台北市長蔣萬安回應，確實這樣動作不妥。洪婉臻也當場要求何專委道歉，何坦言，這是非常不OK的動作，這部分他願意跟業者道歉，不過也強調自己跟市場業者都是好朋友，這幾年在第一線幫忙爭取相關費用。

▲洪婉臻質詢蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲洪婉臻踢爆北市專委踹市場攤位羞辱人。（圖／記者鄭佩玟攝）

洪婉臻提供影片中內容指出，稽查人員先是搬動影片左上方位置的流理台，而稽查的何姓專委走到銀色流理台時，用腳將其往後推，隨後，一旁的稽查人員趕緊去將桌子調整。業者坦言，看到踢生財工具心都碎了，我們也是人不是次等攤商，「為什麼不能將心比心，要被這樣對待。」

洪婉臻說，環南市場之前曾發生過火災，但事後市場處人員竟不是稽查大火原因，而是突襲檢查二樓的攤商等，甚至攤商更在社交軟體群組上抱怨，更指官員每天來耍官威，「督導是沒有問題，但是都在做奇怪的事情，看了影片更是難過。」

洪婉臻認為，看了影片相當憤怒，就連市場處的同仁就像是小弟般趕快移動桌子，沒有人制止這樣行為？所有的基層員工都相當不滿，是不是應該要公開道歉？

何姓專委回應，這部分執勤上有缺失，市場狀況多，確實有些沒有掌握的地方，如果有讓業者產生、對所有市場來說是不好的動作，願意和業者道歉。

蔣萬安也認，從畫面看起來用腳踢確實不妥，市場處內也有嚴厲告誡，希望市府每位同仁秉持對市民服務的態。市場處長黃宏光說，這部分第一時間有請專委說明，確實行為不慎妥，未來也會加強內部訓練。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

已表態投入台北市長選戰的吳怡農日前專訪提到「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，言論一出引起民進黨支持者不滿。吳怡農今（2日）表示，這幾天，是自我反省的時間，他的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，他會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待，「想鄭重地表達，罷免運動團體在今年是我心中的無名英雄，讓我敬重又感動。最近，讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省」。

洪婉臻民進黨蔣萬安環南市場官威

