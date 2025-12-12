新北打造低碳交通成果亮眼　榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

▲新北市榮獲「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定。新北市交通局長鍾鳴時（右）。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局多年來積極打造低碳交通環境，從全面升級公共自行車系統，到建構全國首創的通勤綠廊，逐步形塑兼具通勤、觀光與休閒的綠色交通網絡，並榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部指導、台北市交通文教基金會與臺灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，旨在表揚交通運輸相關企業與機構在ESG永續實踐上的優異成果，鼓勵更多單位投入永續行列、邁向淨零目標。

▲新北市致力低碳運輸，推動永續城市。

交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級為2.0系統，今年3月恢復前30分鐘免費後更受市民青睞，截至11月底，全市租賃站突破1,500 站，累計騎乘人次更突破3億，已成為市民短程移動與日常生活的重要綠色交通工具。

為因應未來成長需求與觀光效益，鍾鳴時表示，新北市已導入2.0E電輔車，並將於2026年投入1億元，增購2,300輛YouBike車輛，同步導入更智慧化的調度管理系統，以提升車輛運用效率。

▲新北市全國首創通勤綠廊，逐步實現兼具通勤、觀光與休閒的綠色交通網絡。

鍾鳴時進一步說明，配合淡江大橋預計於2026年5月通車，新北市已啟動林口至澳底約91.4公里的自行車道改善工程，持續串聯北海岸與東北角沿線路網，打造兼具安全性與景觀特色的騎乘環境。

此外，在「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」中，新北市同步推動八里挖子尾街至下罟子漁港自行車道改善、新北市環島自行車道建置工程等，全面提升自行車路網品質，讓騎乘更順暢、選擇更豐富。

交通局強調，未來將持續秉持永續發展理念，推動多元、便捷且安全的綠色交通，讓市民擁有更美好的生活品質，並朝向國際永續城市的標竿持續邁進。