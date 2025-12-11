源頭把關！新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

▲新北市動保處檢查容器、標示材料與包裝材料空間。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為確保動物用藥品的製造品質與安全性，並提升藥品對動物健康的保護效果，新北市動保處與農業部及專業顧問團隊，定期針對轄內動物用藥品製造廠進行實地查廠，從原料進貨、製程控管、品質檢測到成品儲運等各環節嚴格把關，確保產品安全、有效並符合法規。

新北市共有5家動物用藥品製造業者，產品類型涵蓋抗生素、驅蟲藥與疫苗，主要使用於經濟動物。主管機關指出，若動物用藥品製程不佳或品質不穩，不僅可能造成療效不足或誘發抗藥性，更可能危害動物健康，進而間接增加公共衛生與食安風險。

▲動物用藥品販賣業者稽查。

中央與地方每2年會聯合稽查製造場所及設備，包括製造程序、機具裝置、品質管制及相關紀錄，以全面提升藥品品質，確保其有效性與安全性。若查有重大缺失未改善，最重將勒令停工或廢止許可。目前新北市有1間工廠自行停產，其餘業者經查均無重大缺失。

近日有業者申請設立新製造廠，動保處會同動植物防疫檢疫署、動物用藥品檢定中心及專家顧問前往實地查核，逐一檢視設備配置、動線規劃、品質控管與檢測機制是否符合規範，從原料進廠、製程運作到成品產出皆不放過。查核小組並提出改善建議及限期要求，同時協助業者瞭解後續優化方向，以提升整體製造品質與安全水準。

▲專家委員們查視廠房內每一個角落。

動保處提醒，動物用藥品若未經核准製造或輸入，均屬偽藥或禁藥，依《動物用藥品管理法》可處1年以上7年以下有期徒刑，並得併科450萬元以下罰金；畜禽養殖業者若使用偽禁藥，將處6萬至30萬元罰鍰，1年內再犯者可加重至50萬至250萬元。

動保處呼籲，民眾應向合法販售業者購買動物用藥，處方藥必須持獸醫師開立之處方箋方可取得，切勿因貪圖方便購買來路不明藥品，以免觸法受罰甚至承擔刑責。

動保處長楊淑方表示，無論是寵物或經濟動物，都需依賴獸醫師提供適切醫療與照護。唯有從源頭嚴格管理動物用藥品質，才能守護動物健康並提升飼主用藥信心。未來將持續配合中央政策與國際趨勢深化稽查，並輔導業者落實自主管理與法規遵循，打造更安全、可信賴的動物用藥環境。

▲水系統設備檢查。