地方 地方焦點

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

▲「課本作者」暖心贈書新北。（圖／新北市立圖書館提供）

▲書香滿城！「課本作者」林少雯（左2）耶誕前夕贈書新北校園。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵孩童從小養成及保持閱讀習慣，兒童文學作家林少雯特別於耶誕前夕捐贈其童書代表作《親愛的小耳朵》和《沙沙和皮皮》給新北市立圖書館107所圖書分館暨全市221所公私立小學，今（12日）由新北市立圖書館吳佳珊館長與新北市教育局主任秘書黃麗鈴代表受贈，並於贈書儀式中分享創作的心路歷程，為兒童閱讀注入滿滿溫情。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，林少雯女士長年致力於散文、小說與兒童文學創作，其代表作《親愛的小耳朵》和《沙沙和皮皮》等作品深受小朋友喜愛，亦皆獲「好書大家讀」與「中小學生優良課外讀物」的推介。閱讀是孩子心靈成長的重要養分，適逢耶誕節將至，感謝此次改版重製的協力贊助者趙翠慧女士的善舉與出版社的支持，讓新北學童的閱讀資源更多元，也讓充滿感恩與分享的耶誕佳節更具意義。

教育局主任秘書黃麗鈴亦表示，閱讀是學習所有科目的基礎，現今閱聽媒介多元，要專注閱讀，並養成閱讀習慣並不容易。希望透過童話故事的引導，將「閱讀的溫度」傳遞到全市221所國小的孩子手中，引起孩子閱讀的興趣；同時藉由「課本作者」的親自分享，讓孩子們能更貼近作者的創作心路，進一步感受閱讀背後的情感與力量。

「課本作者」林少雯，曾出版25本膾炙人口、叫好又叫座的童書，童話作品長年在國語日報及中華日報專欄刊登，亦常被選入國小國語課本，並入選好書大家讀、中小學生優良課外讀物。曾多次獲得海內外各類文學獎，包括中山文藝獎、中央日報文學獎、中國文藝散文獎章、聯合報環保文學獎、臺灣省文學獎、省新聞處短篇小說獎等。

熱愛兒童文學的林少雯說，「為孩子寫故事是我生活中最重要的事，也是最快樂的事。《沙沙和皮皮》就是描寫家裡養的狗狗的故事」，希望每個孩子都能從故事中發現寬廣的世界，愛上書本，獲得閱讀樂趣。

