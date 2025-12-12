新北表揚金卓越績優社區　侯友宜：感謝致力共榮共好

▲侯友宜頒發金卓越社區18個績優社區獎項，鼓勵更多社區共同打造安居樂業的生活環境。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（12日）舉行「2025年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展」，成果展呈現各社區為落實永續發展，推動樂齡、兒少、婦幼服務的多元作法，並由新北市長侯友宜頒發18個績優社區獎項。侯友宜鼓勵更多社區加入，讓在地人照顧在地人，共同打造安居樂業的生活環境。

侯友宜表示，新北市共有469個社區發展協會，致力推動地方福利與共榮，服務面向包括兒少照顧、婦女培力、長者健康等，是社區發展的力量，讓在地人落實在地照顧，也符合居民需求。他感謝各社區持續提供關懷訪視、共餐、健康檢測等服務，讓更多長輩在熟悉的環境安心生活。

▲侯友宜感謝各社區持續提供關懷訪視、共餐、健康檢測等服務，讓更多長輩在熟悉的環境安心生活。

侯友宜強調，新北的社區服務精神是不漏接任何一個人。他以卓越組卓越獎三芝福成社區為例，說明社區以永續發展為核心，推動「共茶、共餐、共學、共遊」概念，發揮社區自發的多元能量與韌性。侯友宜盼此次得獎的社區皆能發揮影響力，帶動更多社區一同發揚共生、共有的精神，營造樂活社區，落實在地安養。

社會局補充，2025年度卓越組卓越獎由三芝區福成社區獲得；績效組優等獎包括中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山4個社區，並將代表新北角逐2026年衛福部金卓越社區選拔。

另有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區獲頒績效組甲等獎，以及3個社區獲頒單項特色獎。本年度更首次表揚區公所社區發展輔導績優人員，將持續強化公私協力的支持機制，共同提升社區服務量能，共創社區共生的永續目標。

▲「金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展」推動樂齡、兒少、婦幼服務的多元作法。

▲三芝福成社區以永續發展為核心，推動「共茶、共餐、共學、共遊」概念，發揮社區自發的多元能量與韌性。