泰媒指控「柬軍用外國人操控無人機」投炸彈　柬國防部駁斥

▲柬埔寨國防部指控泰媒報導為假新聞。（圖／翻攝自柬中時報）



記者王佩翊／綜合報導

泰柬邊境衝突持續升溫，柬埔寨國防部12日發表聲明稱，泰媒指控柬軍使用外國人操控無人機投擲炸彈及部署PHL-03火箭炮系統，皆為虛假消息。柬方反控泰國試圖利用假新聞誤導輿論，轉移國際社會對泰國侵犯柬埔寨主權的注意力。目前泰方尚未對此做出回應。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部12日發表聲明指出，泰國電視台PPTV HD 36聲稱「柬軍動用外國人協助操控無人機投彈」的報導完全子虛烏有。此外，泰媒Thairath稱柬國準備動用PHL-03火箭系統的新聞同樣毫無根據，嚴正駁斥。

柬方譴責，這些不實報導企圖誤導輿論，轉移國際社會對泰國侵犯柬埔寨主權、違反國際法行為的關注，強調柬埔寨一向遵守國際法與國際人道原則，並敦促泰方「停止擴散不實訊息」。

根據柬埔寨內政部最新統計，截至12日上午7時，雙方武裝攻擊已造成柬國11名平民死亡，其中包含1名嬰兒，另有76人受傷。自12月7日邊境爆發衝突以來，已連續6天持續開火。

柬埔寨國防部指控，泰軍無視停火及和平協議，於11日夜間至12日清晨在第四、第五軍區方向持續開火攻擊，動用迫擊炮、重炮、機槍、裝甲車及無人機對包括古蹟在內的多處區域狂轟猛炸，步兵和裝甲部隊更不斷向前推進。