國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正值邊境緊張！泰總理宣布「解散國會」　明年初重啟大選

▲▼ 泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／路透）

▲阿努廷宣布解散國會眾議院。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）獲得國王瓦集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）批准，12日正式宣布解散國會眾議院，將於明年初重新舉行大選。

這項決定發布在「皇家公報」後立即生效，阿努廷昨（11）日晚間就在臉書發文表示，「我想將權力還給人民。」選舉必須在皇室批准後的45至60天內舉行，在此期間，阿努廷將領導看守政府，職權受限且無法通過新預算案。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的阿努廷僅任總理3個月，他於9月國會投票中獲得最大在野黨人民黨（People’s Party）支持，條件是在4個月內解散國會並舉辦制憲公投。人民黨長期主張修改軍政府時期實施的憲法，使其更加民主化，11日因修憲法案爭議準備提出不信任投票，成為這次解散國會的導火線。

▲▼從左至右，馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與。（圖／路透）

▲今年7月底，在美國與馬來西亞調停下，泰柬暫時停火。從左至右依序為馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普。（圖／路透）

值得注意的是，此舉正值政治敏感時機，泰柬邊境爆發新一波激烈衝突，大約24人在本周的戰鬥中喪生，兩國合計數十萬民眾被迫撤離。

《美聯社》寫道，面對泰柬衝突再起，阿努廷採取強硬軍事立場，迎合民族主義情緒，並稱泰國將持續戰鬥直到主權安全獲得保障。美國總統川普曾在7月介入衝突，以剝奪貿易特權作為威脅，推動兩國同意停火，本周再度承諾協調雙邊和平。若泰國不配合，可能面臨高額關稅制裁，萬一成真恐將嚴重衝擊本已疲弱的經濟。

相關新聞

火箭彈襲泰醫院　柬10平民喪生

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，柬埔寨軍方10日朝著泰國邊境素林府（Surin）一間醫院發射火箭彈，迫使醫護與患者緊急撤離。與此同時，截至10日傍晚，泰軍持續攻擊已造成柬國10名平民喪生。

沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

泰軍F-16空襲民宅畫面曝　柬埔寨展開反擊

泰軍裝甲車越境　開進柬埔寨村莊畫面曝

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨

