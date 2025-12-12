　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7男全裸纏綿ing！曼谷破「群交淫趴」　警搜出65同志助興劑

▲▼7人全裸纏綿ing！曼谷破男男群交趴　警搜出65「同志助興劑」。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方逮捕群交趴主謀。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國警方破獲一起曼谷群交派對，參與人士在社群軟體X上經營付費色情群組，並將淫趴過程拍下上傳。警方抵達現場時，當場查獲7名男子全身赤裸正在進行集體性行為，並逮捕36歲主謀，同時搜出多盒威而鋼與俗稱Poppers的助興劑（管制藥品亞硝酸酯）。

根據Khaosod報導，曼谷警方接獲線民檢舉稱，該名36歲主謀在社群平台X上經營付費色情群組，多次組織線下性愛聚會，並將過程拍攝成影片上傳至群組，作為會員福利與未來舉辦群交趴的行銷手法。

調查發現，該群組的會員必須繳交449泰銖（約台幣442元）的會費，而群組也會定期發布「曼谷群交派對」的宣傳貼文，會員支付289泰銖（約台幣285元）便可入場，參與線下活動。而最近一次的淫趴集合地點就設在拉拋地鐵站。

警方12月9日突襲這間位於拉差達地區的飯店，進入飯店房間後，當即發現有7名全裸男子正在進行性行為，並逮捕36歲主辦人。嫌犯被逮後坦承，自己組織了這場「群交趴」，同時拍攝多人性行為過程，還將影片上傳至網路。

此外，警方在現場搜出3部手機、65瓶被稱為同志助興劑的「Poppers」、13個保險套、3盒威而鋼、6管潤滑劑以及11個用於性行為的金屬環。

嫌犯面臨多項重罪指控，包括「營利性組織猥褻行為」、「製作及散布色情內容」，同時違反泰國《電腦犯罪法》中「上傳性暴露內容至公眾可接觸的電腦系統」等罪名。即使所有參與者都同意參加，嫌犯的行為仍違法。

 
12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

曼谷群交派對色情群組警方逮捕泰國東南亞要聞

