快訊／動保處安置被虐柯基　茶聚再發聲明：尊重並配合調查

社群平台近日瘋傳一段男子虐狗影片，疑似為某手搖飲加盟店負責人，茶聚總公司於12日凌晨0時許緊急發文，表示已在第一時間啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主品牌使用權並展開調查。今日下午再次發出聲明，說明柯基狗狗目前安置狀況，同時全力配合主管機關後續調查與處置程序。

今日下午茶聚總公司二度發出聲明，針對昨日發生社會關注的柯基犬受虐事件，目前已由動保單位依法緊急介入，並完成即時安置與送醫評估，目前已處於安全且受專業照護，公司對此安排表示尊重，並全力配合主管機關後續之調查與處置程序。

茶聚在聲明中也指出，願意在合法、合規之前提下，就柯基犬後續之最佳收容、醫療、安置或轉介安排，提供必要之協助與資源支持，以確保其能獲得妥善照顧與長期安全的生活環境。

針對昨日發生社會關注之柯基犬涉及遭不當對待事件，茶聚加盟總部在此就狗狗目前安置狀況與本公司立場，向外界作出說明。

依據臺北市動物保護處已公開之資訊，該柯基犬已由動保單位依法緊急介入，並完成即時安置與送醫評估，目前已處於安全且受專業照護之狀態。茶聚對此安排表示尊重，並全力配合主管機關後續之調查與處置程序。

茶聚加盟總部重申：我們最優先關切的，是動物的安全與福祉。

在本事件中，茶聚亦已主動表達，願在合法、合規之前提下，就柯基犬後續之最佳收容、醫療、安置或轉介安排，提供必要之協助與資源支持，以確保其能獲得妥善照顧與長期安全的生活環境。

我們理解，動物保護相關事宜，應以主管機關專業判斷為依歸。我們不會也不應取代法定程序，而是在制度允許的範圍內，以負責任的態度積極介入、補位，而非置身事外。

未來如經主管機關評估有進一步安置或協助需求，茶聚將秉持「以動物最佳利益為優先」之原則，審慎配合。

感謝社會大眾對動物保護議題的關注與監督。茶聚將持續以實際行動，回應品牌應承擔的社會責任。

