首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

記者吳美依／綜合報導

日本漢字能力檢定協會今（12）日宣布，2025年度漢字為「熊」。當地時間下午2時（台灣時間下午1時），由京都清水寺貫主（住持）森清範親筆揮毫，寫在巨型和紙上。

FNN、《朝日新聞》等日媒報導，日本漢字能力檢定協會指出，「熊」成為2025年最具代表性的漢字，主因包括日本各地熊襲頻傳，造成死傷人數達到歷史新高，以及大熊貓返還中國等重大事件。這也是「熊」字首度獲選為年度漢字。

年度漢字活動1995年開辦迄今，已經邁入第30周年，今年吸引超過28萬民眾，透過明信片及網路投票參與，創下歷年新高。此外，今年票選結果顯示第2名為「米」字，原因是物價飆漲，以及備受關注的政府儲備米政策。

日本年度漢字回顧

2024年「金」

日本運動員在巴黎奧運上接連奪金，加上政治獻金問題和物價高漲。

2023年「稅」

增稅討論和稅負制度的調整受到關注，社會整體被迫持續思考稅收的應有狀態。

2022年「戰」

俄羅斯入侵烏克蘭使得戰爭成為現實威脅，同時生活也持續面對能源和物價高漲的「戰鬥」。

2021年「金」

延期1年的東京奧運舉行，誕生了許多金牌，成為疫情籠罩下為數不多的光明話題。

2020年「密」

新冠疫情肆虐全球，「避免三密」（密閉、密集、密接）成為生活重心，行動和價值觀發生劇變，社會全體承受考驗的1年。

2019年「令」

新元號「令和」發表，標誌著時代的轉折點。