京都車站見一堆行李堆電梯口旁！看到「Taiwan貼紙」他尷尬了

大阪6.1強震造成列車停駛，京都車站外擠滿民眾（圖／記者吳孟臻攝）

▲京都車站。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾11月底到沖繩玩，發現台灣旅客的沒品行徑，直嘆「現在沒有中國人幫忙背鍋了，不要丟臉丟到國外去！」文章在社群炸出大量共鳴聲浪。可最近有人到京都玩，在車站看到有貼著台灣貼紙的行李堆放在電梯口，不禁搖頭，「當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

有民眾在京都自由行的臉書社團發文，提到在京都車站人潮擁擠的連鎖電器量販店裡，看到大量行李堆放在電梯口旁邊，讓他尷尬的是，有件行李上面貼著台灣的貼紙，懷疑是台灣人的舉動。這讓原PO不禁直呼，「希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

貼文曝光後，許多人也紛紛留言，「很誇張耶！這是為了省coin locker的錢嗎」、「非常誇張，真的很丟臉」、「這樣的行為真的很丟臉，不管是哪裡來的人」、「海水退潮就知道一堆沒穿褲子。」

不過，也有人認為單憑一張照片就下定論並不公平，「看圖說故事，然後一堆人自嗨開罵」、「實際情況真的有影響嗎，還是網路先編故事？」還有網友無奈表示，行李置物櫃常常客滿，只能推著行李逛街同樣不便，「曾經在東京Bic Camera附近，2、3個地方大型行李箱置物櫃都滿的，後來就推著逛。這麼一大團都推著逛也很妨礙其他客人吧？」

12/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

京都旅遊出國行李日本京都

