恐嚇高雄雙罷劫！　男怒喊「有槍就把你打掉」下場出爐

▲高雄雙罷劫責人徐尚賢遭恐嚇「有槍就把你打掉」。（圖／記者吳世龍攝）

記者莊智勝／高雄報導

罷免行動「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢針對民進黨立委、許智傑發起罷免活動，今年2月於內惟黃昏市場設攤收取連署書時，遭到林姓男子出言恐嚇，「我一人一支槍先把你們打掉」、「罷免三小？」等語。徐因此報警提告，林男道歉並賠償；高雄地院法官審酌後，依選罷法判處林男有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。

判決書指出，徐尚賢2月11日下午在鼓山區翠華路與日昌路口內惟黃昏市場前，設立「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」之旗幟、攤位，尋求民眾支持簽署罷免連署。林男經過時心生不滿，竟恫稱「你這紅色媒體，O你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍我今天就把你打掉」、「你還在這罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」等語。徐尚賢見對方情緒失控，因此報警並提告。

警方獲報到場後，立即將林男帶回偵辦。林事後坦承犯行，並於調解程序中達成和解，徐尚賢也表明願意原諒並請求法院從輕量刑。法官審酌林男犯後態度與雙方和解情形，最終認定其行為已構成《選罷法》「以脅迫妨害他人為罷免案之提議」罪，判處2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，期間須完成2場法治教育課程，並褫奪公權1年，全案仍可上訴。