　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委羅明才新店服務處主任林姿伶(左)、劉時郡(中)及民進黨前新店區黨部主委吳春美(右)涉造假罷免提議書。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委羅明才的新店服務處主任劉時郡、林姿伶涉嫌在今年初，為了完成罷免民進黨籍議員陳乃瑜罷免提案，擅自偽造選民提議書，而曾受林姿伶協助曝光的民進黨新店區黨部前主委吳春美，為了償還人情，指揮兒媳連夜抄寫1000份名冊，台北地檢署12日依違反《個資法》將劉、林、吳3人提起公訴，吳春美兒媳與羅明才助理謬維蕙等11人獲緩起訴。

檢調查出，羅明才在2025年2月間，面臨全台大罷免潮，新店服務處團隊擬定「以罷制罷」策略，並鎖定在地綠營議員陳乃瑜為目標，但是新修正的《選罷法》即將上路，屆時罷免提案要附上身分證，會增加難度，團隊成員2月15日在line群「(密)羅辦」中表示，「老闆還是想要罷免陳乃瑜，而且想趕在選罷法新法生效前完成」。

▲▼新北市議員陳乃瑜罷免案，立委羅明才服務處主任繆維蕙。（圖／記者劉昌松攝）

▲羅明才服務處主任繆維蕙獲緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，除了主導罷免案劉時郡偽造3份提議書、林姿伶則偽造1份，曾任民進黨新店區黨部主委的吳春美，也因為角逐黨內議員初選失利後，曾經受林美玲協助曝光、延續政治生命，為了償還人情，在2月18日晚上到羅明才服務處拿了空白名冊，帶回家交給3個兒子、3個媳婦一起抄寫水利會會員資料，15個小時後，把1000份提議書送回服務處。

劉時郡、林姿伶、吳春美因最後坦承犯行並表示悔意，被檢察官依偽造文書、非法利用個資等罪嫌起訴，但請法院考量若從輕量刑；吳春美的兒媳共6人平常沒有參與黨務或政黨活動，因聽從至親指示而觸法，獲得緩起訴1年，各繳庫1萬到3萬元。

而在案件偵辦之初，曾遭聲押獲准的另為羅明才服務處主任謬維蕙，以及助理陳穩圓、新店區里長劉洪朱、辜鳳琴、鄭富濃，因非罷免案主導人且造假提案書較少，獲得緩起訴處分1年，各要繳庫5萬到15萬元。罷免案領銜人、國名黨青工會副會長曾濬，以及被捕領銜人蕭賜聰，里長盧浩賢3人因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本外海規模6.7地震！　「海嘯注意報」發布
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

台灣虎航招募「60名空服員」月薪上看70k　明年再送7天補休

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

追基隆河油污元兇！　偷排業者5聲押2交保

綠燈過停止線卻挨罰　駕駛喊冤被打臉

更多熱門

相關新聞

被指查助理連署「撤助理費案」　傅崐萁駁斥：都是綠媒在亂講

被指查助理連署「撤助理費案」　傅崐萁駁斥：都是綠媒在亂講

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化，引發超大爭議；國會助理工會更串聯助理連署，今（12日）一早也在立法院大門抗議。不過，有媒體爆料指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁下令查連署助理名單，讓助理不滿喊「是在搞白色恐怖嗎？」傅崐萁今在受訪時否認，表示這都是綠媒在亂講。但到底是否會撤案，傅崐萁並沒有回答。

恐嚇柯建銘「殺全家」　房仲男暴打206通電話

恐嚇柯建銘「殺全家」　房仲男暴打206通電話

2025台灣代表字　「罷」壓倒性奪冠

2025台灣代表字　「罷」壓倒性奪冠

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

關鍵字：

羅明才陳乃瑜罷免連署提議偽造文書個資

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面