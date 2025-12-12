羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

▲立委羅明才新店服務處主任林姿伶(左)、劉時郡(中)及民進黨前新店區黨部主委吳春美(右)涉造假罷免提議書。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委羅明才的新店服務處主任劉時郡、林姿伶涉嫌在今年初，為了完成罷免民進黨籍議員陳乃瑜罷免提案，擅自偽造選民提議書，而曾受林姿伶協助曝光的民進黨新店區黨部前主委吳春美，為了償還人情，指揮兒媳連夜抄寫1000份名冊，台北地檢署12日依違反《個資法》將劉、林、吳3人提起公訴，吳春美兒媳與羅明才助理謬維蕙等11人獲緩起訴。

檢調查出，羅明才在2025年2月間，面臨全台大罷免潮，新店服務處團隊擬定「以罷制罷」策略，並鎖定在地綠營議員陳乃瑜為目標，但是新修正的《選罷法》即將上路，屆時罷免提案要附上身分證，會增加難度，團隊成員2月15日在line群「(密)羅辦」中表示，「老闆還是想要罷免陳乃瑜，而且想趕在選罷法新法生效前完成」。

▲羅明才服務處主任繆維蕙獲緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，除了主導罷免案劉時郡偽造3份提議書、林姿伶則偽造1份，曾任民進黨新店區黨部主委的吳春美，也因為角逐黨內議員初選失利後，曾經受林美玲協助曝光、延續政治生命，為了償還人情，在2月18日晚上到羅明才服務處拿了空白名冊，帶回家交給3個兒子、3個媳婦一起抄寫水利會會員資料，15個小時後，把1000份提議書送回服務處。

劉時郡、林姿伶、吳春美因最後坦承犯行並表示悔意，被檢察官依偽造文書、非法利用個資等罪嫌起訴，但請法院考量若從輕量刑；吳春美的兒媳共6人平常沒有參與黨務或政黨活動，因聽從至親指示而觸法，獲得緩起訴1年，各繳庫1萬到3萬元。

而在案件偵辦之初，曾遭聲押獲准的另為羅明才服務處主任謬維蕙，以及助理陳穩圓、新店區里長劉洪朱、辜鳳琴、鄭富濃，因非罷免案主導人且造假提案書較少，獲得緩起訴處分1年，各要繳庫5萬到15萬元。罷免案領銜人、國名黨青工會副會長曾濬，以及被捕領銜人蕭賜聰，里長盧浩賢3人因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。