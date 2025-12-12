油漆工腦出血拖到變「腦袋進水」意識不清　緊急手術救回一命

▲高雄油漆工撞到頭腦出血，引發水腦症。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名48歲油漆工上班時不慎撞到頭造成顱內出血，但他就醫後接受保守治療未開刀，某日突發意識不清，被緊急送往急診室，經過電腦斷層掃描，發現他腦室腫大診斷為「水腦症」，院方立即安排手術引流腦脊髓液，術後男子恢復意識，現也重返工作崗位。醫師強調，腦脊髓液若吸收異常，可能壓迫腦組織，長期恐導致不可逆的神經功能缺損，不可不慎。

收治案例的民生醫院神經外科主治醫師陳志豪指出，一名油漆工因工作撞到頭造成頭部外傷、顱內出血，當時僅在外院住院、沒有手術，後續家屬因照顧問題，將患者送至安養機構入住後，某日出現意識不清和嗜睡，因病情有變化趕緊送來急診。經過檢查發現腦室明顯腫大，緊急進行「腦室腹腔分流手術」，將蓄積多餘的腦脊髓液排出。

▲手術前腦部斷層掃描，發現所有的腦室脹大(紅色箭頭，黑色部份構造)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲術後半年，所有脹大的腦室皆已恢復正常大小，可見到所放置右側腦室的導管(紅色箭頭)。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳志豪表示，頭部外傷後腦損傷可能有諸多後遺症，其中「水腦症」較不被民眾了解，成因是腦脊髓液循環阻塞或吸收異常，導致過多的腦脊髓液蓄積在腦部，進而壓迫腦組織，若未及時診斷處理可能造成長期神經功能缺損。

陳志豪指出，臨床表現有記憶力下降、步態不穩、意識變差、甚至大小便不順暢，若把這些症狀當作是常見的顱腦損傷後遺症，未積極就醫或醫師未警覺，腦部被多餘的腦脊髓液長時間壓迫，可能造成不可逆的神經功能缺損。



陳志豪醫師強調，早期辨識與介入治療是改善預後的關鍵，臨床可透過電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）影像學判斷及病程追蹤來評估是否需進行分流手術。從臨床經驗及研究都顯示，適時進行腦脊髓液分流手術可顯著提升病人的神經功能與生活品質。個案經過手術後才恢復清楚意識及記憶，自述「彷彿獲得重生」，術後半年追蹤，原先腫大的腦室已恢復正常大小，也已重返工作崗位。