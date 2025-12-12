病患索取「X光拷貝」被收200元怒：骨頭有鑲字？　釣出醫高EQ解答

▲原PO想拷貝X光檔案，被收取200元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

記者施怡妏／綜合報導

有網友抱怨，在診所拍了X光，後續要轉到其他復健科就診，卻被告知拷貝光碟需另付費用200元，讓她相當不滿。事件曝光後引發討論，原診所醫師也親自出面說明，並指出其實多數情況下「不需要燒光碟」，插入健保卡，就能看到雲端影像，收取200元，是光碟材料費以及同仁作業時間成本。

原PO在Threads發文，在診所拍完X光，隔了兩天打算去別間復健科醫院就診，沒想到卻被告知，燒錄光碟需收取200元，「我自己的X光片，還要自己再掏錢才能拿回來？」她也強調，影像只是用於復健，並非手術或重大醫療判斷，不解為何還要額外收費，「骨頭上是有鑲字還是怎麼？還是肋骨是黃金的？」

對此，原診所醫師回應，若只是讓其他院所查看X光，其實只要插健保卡，就能透過健保雲端系統調閱影像，不需要另外拷貝光碟。他也坦言，櫃檯人員當初可能沒有詢問清楚患者用途，因此未能即時說明，才造成誤會。

醫師進一步解釋，會需要燒錄光碟的情況，多半是提供給保險公司申請理賠，或是少數沒有健保雲端讀取設備的推拿、治療所，一般看診其實不太需要。至於200元費用，主要是光碟的材料費，以及工作人員處理、燒錄的時間成本，並在文末向當事人表達善意，「希望你找到適合的地方做治療，祝你一切順利」。

貼文曝光，網友力挺醫師，「200塊花不起要出來公審醫院」、「很有風度的診所，不要因為一兩個病人的刁民行為受挫！加油」、「最後一句令人暖心，祝一切順利喔」、「醫生，真的不需要對這種人這麼客氣」、「這位醫師的EQ真好」、「最丟臉的是，被檢查的診所的醫生知道還出來解釋」。