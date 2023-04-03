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「半甲」阿公抱3月孫超感動！57歲人生首健檢　揪出0.7cm病灶

▲X光片看不出異樣，不過用電腦斷層發現，一顆小腫瘤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲X光片看不出異樣，不過用電腦斷層卻發現一顆小腫瘤（箭頭處）  。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

剛出生的嫩嬰救了阿公一命！一名57歲張先生做健康檢查，X光檢查無異常，不過電腦斷層檢查發現左肺一顆0.7公分肺結節，還好經過手術之後，確認是良性肺結節後順利出院，張先生說會甘願到醫院健檢，就是三個月前第一次抱到孫子的幸福感，讓他覺悟要注重健康才能好好陪孫子長大。

有40年菸齡的張先生，脫下衣服露出「半甲」，就知道過往的人生經歷有在江湖走跳，所以對於身體一向都不在意，也未曾健檢，直到他親手抱到自己孫子的那一刻滿滿幸福感，讓他覺得要顧好身體才能陪孫子長大，所以他人生第一次健檢，不過透過電腦斷層發現左肺一顆0.7公分肺結節，所幸經過手術以及病理檢查結果為良性肺結節，他也開始戒菸。

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▲X光片看不出異樣，不過用電腦斷層發現，一顆小腫瘤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阮綜合胸腔外科醫師戴碩瑩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外一位73歲林阿嬤因為血液癌症指數有4.3，超過3的標準，醫師在斷層發現右上肺葉有一顆0.4公分的微浸潤腺癌，與右中肺葉一顆1.2公分的肺腺癌，考慮阿嬤年紀，兩周後收治的醫師以「單孔胸腔鏡」微創手術切除治療，術後血液癌症指數降為1.3，後續追蹤。

收治這兩名病患的阮綜合胸腔外科醫師戴碩瑩表示，在治療肺結節、肺癌方面以手術切除為主，上述兩位患者都是使用「單孔胸腔鏡」微創手術，技術上是從單一肋間約五公分傷口切除病灶，出血少，疤痕小，疼痛感輕微，住院天數短，能及早回復日常生活。

戴碩瑩醫師強調肺癌的成因是遺傳及基因因素，一是致癌物刺激，例如：吸菸、二手菸、毒化物、空汙、油煙、金屬化合物等。在環境污染嚴重下，除了積極戒菸，沒有其他方法能預防肺部惡性腫瘤的發生。而且，肺癌初始症狀不明顯，胸部X光檢驗不易偵測早期肺癌，需藉助低劑量電腦斷層才能早期診斷及追蹤，研究也指出低劑量電腦斷層篩檢，確能有效降低肺癌死亡率。

目前肺癌腫瘤大到1分以上才會被X光偵測到，低劑量電腦斷層可以偵測3～4mm大小的肺結節，在斷層偵測到的越小，越屬於早期範圍，治療上簡單安全又可能根治。反過來，X光檢查偵測不到1公分以下的腫瘤，若病灶位置在不易判讀的死角，會造成診斷治療延遲，延遲3至5年後，原本1公分可能長到7公分以上，甚至是第四期肋膜轉移或遠端轉移，晚期惡化的腫瘤，通常難以回天。

因此戴碩瑩醫師建議45歲以上民眾，屬於高風險族群者盡早作篩檢。現在第一期肺癌經過治療已有九成五年存活率，對於較晚期肺癌，若及早發現治療，也能提高治癒率及存活率。

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