今晨最低溫12.5度！3地防大雨　周末最冷時刻曝

▲大陸冷氣團來襲，下周日及下周一清晨是最冷時刻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（12日）清晨平地最低溫12.5度在南投中寮，北部、東半部白天起將是陰短暫雨天氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區需防局部大雨，新竹以南地區仍為多雲到晴。周六（13日）明晚大陸冷氣團南下，各地將逐漸轉為乾冷，下周日及下周一清晨是最冷時刻，直到周二氣溫才會回升。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯且持續，有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南則維持多雲到晴的天氣。

▲未來一周降雨。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，高溫也只有21~24度，整日濕涼，而其他地區低溫為16~19度，且局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，但白天高溫仍可來到26~28度，感受溫暖舒適，要留意日夜溫差較大。

隨著周六晚間大陸冷氣團南下，中部以北、東北部氣溫明顯下降；新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

低溫預測，台灣各地及澎湖金門17~19度，馬祖15度；高溫方面，北部、宜蘭及澎湖、金門20~22度，中部及花東24~26度，南部26~28度，馬祖18度。

▲未來一周氣溫。（圖／氣象署提供）

下周日（14日）、下周一（15日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，周日起逐漸轉乾，上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島及中部以北山區仍有零星降雨機率，下半天各地逐漸轉為晴到多雲。

氣象署提醒，下周日清晨及周一清晨最冷，尤其周一輻射冷卻明顯；中部以北、宜花地區低溫12~14度，南部及台東14~16度，局部更低可能達10度以下。另外，局部地區體感溫度可能下探7度。

不過，周二（16日）大陸冷氣團減弱，白天起各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。