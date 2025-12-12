大陸冷氣團明報到！苗栗以北下探10℃　桃園以北等4縣市有雨

記者葉國吏／綜合報導

入冬以來首波大陸冷氣團將在明天報到，預估苗栗以北會出現10度低溫，桃園以北及宜蘭、新竹、花蓮有短暫陣雨。

氣象專家賈新興在YouTube頻道發文表示，13日（週六）至15日（下週一），有受大陸冷氣團影響的機率，13日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，新竹及花蓮亦有零星短暫雨。14日，基隆至東北角、新北宜蘭交界山區及花東山區仍有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈新興12日發文分享未來天氣重點。（圖／翻攝臉書／賈新興，下同）

預估最低溫出現在14日深夜至15日清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7-14.2度的低溫機率。

15日至16日，各地天氣晴朗穩定。17日，午後桃園以北山區及宜花東山區轉有零星短暫雨。 18日，北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨。19日，午後花東轉有局部雨，晚起竹苗以南山區及高屏轉有局部雨。20日中午前，全台有雨，午後桃園以北漸轉多雲時晴。21日，午後桃園以北及宜花有零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，12月下旬氣溫偏暖，1月上旬至1月中旬，氣溫以略偏暖的機率較高，12月下旬起至1月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。