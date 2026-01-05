快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

▲ 佛州奧蘭多迪士尼接連傳出遊客死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園再度傳出死亡悲劇，短短4個月內已累積第6起死亡事件，為這個「世界上最快樂的地方」蒙上陰影，園方對此則尚未回應。

當地Click Orlando報導，橘郡警長辦公室2日晚間近9時接獲通報，在迪士尼之泉（Disney Springs）購物中心停車場橘色車庫（Orange Garage）發現一具屍體。警方聲明表示，這起事件正朝可能的自殺案件進行調查，但稱周末期間不會釋出更多資訊。

部落格Inside the Magic披露，執法單位正考慮完全關閉迪士尼之泉區域，以確保遊客安全，並進行全面鑑識工作。

這起死亡事件成為佛州迪士尼4個月來第6起悲劇，第一起發生於去年10月14日，31歲迪士尼鐵粉艾奎茲（Summer Equitz）在當代度假飯店輕生，死因為多重鈍器撞擊傷；接著在10月21日，一名60歲男性遊客在荒野堡壘度假村突發疾病身亡。

28歲美式足球裁判柯恩（Matthew Cohn）10月23日從當代度假飯店12樓墜落身亡，同樣被認定為自殺；11月2日凌晨則有一名40多歲女性，在流行世紀度假村被發現失去生命跡象，送醫宣告不治；11月8日在薩拉托加泉度假村，又有一名身分不明的遊客死亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995